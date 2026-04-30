Bakanlık yüzde yüz indirim yaptı! Yeter ki gelsinler

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerini kapsayan kritik bir değişiklik yapıldı.

Daha önce yurt dışına sunulan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık hizmetlerinden kazanılan paranın yüzde 80'ine uygulanan vergi indirimi, yüzde 100’e yükseltildi. Bu haktan yararlanabilmek için tek bir şart var: Elde edilen gelirin tamamının Türkiye’ye getirilmesi. Bu hamleyle, yüksek katma değerli hizmet üreten firmaların hiç vergi ödememesi sağlanarak küresel pazarda rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARINDA ŞARTLAR ESNETİLDİ

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece hizmet ihracatçılarına değil, yurt dışında şirketi bulunan kurumlara da büyük kolaylık sağlandı. 7491 sayılı Kanun ile başlayan süreçte, yurt dışındaki anonim ve limited şirketlere ortak olan kurumların elde ettiği kar paylarına yönelik istisnalar genişletildi:

İştirak Oranı Düştü: Kurumlar vergisi mükellefleri için aranan en az yüzde 50 ortaklık şartı, yüzde 20’ye çekildi.

İstisna Oranı Arttı: Bu kazançlara uygulanan vergi istisnası yüzde 50’den yüzde 80’e çıkarıldı.

Gelir Vergisinde Değişim: Bireysel yatırımcılar (Gelir Vergisi mükellefleri) için de yüzde 50 olan iştirak şartı yüzde 20’ye indirilirken, kazancın yarısının vergiden muaf tutulması (yüzde 50 istisna) uygulaması korundu.

Bu avantajdan faydalanmak için, söz konusu kazancın kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması gerekiyor.

1 OCAK 2026’DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenlemeler, 1 Ocak 2026 tarihinde başlayan vergilendirme dönemlerine ait kazançlara uygulanacak. Ekonomi yönetimi bu yolla döviz girişini artırmayı ve hizmet ihracatını desteklemeyi amaçlasa da, büyük sermaye gruplarına sağlanan bu muafiyetler bütçe dengesi açısından eleştirilerin odağında yer alıyor.