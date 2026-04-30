Benzinde rekor! Dev bankadan korkutan tahmin

Benzinde rekor! Dev bankadan korkutan tahmin
Küresel piyasalarda petrol fiyatları kontrolden çıkarken, Türkiye’de benzin fiyatları tarihinin en yüksek seviyesini görerek 63 lirayı aştı. ABD’li dev banka Citi’den gelen "150 dolar" tahmini ve Hürmüz Boğazı’ndaki abluka belirsizliği ise fiyatların yükseleceği endişesini arttırdı.

Petrol fiyatlarındaki küresel tırmanış, iç piyasadaki akaryakıt etiketlerini yangın yerine çevirdi. 28 Nisan 2026 Salı günü yapılan son düzenlemeyle motorine 2,28 TL, benzine ise 0,95 TL zam gelmişti. Bu artışla birlikte İstanbul’un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ilk kez 63,00 TL barajını yıktı ve 63,77 TL’ye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Nisan başında 85 TL seviyelerini gören motorin ise ay sonunda 71,66 TL seviyelerinde dengelendi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA "TIKANIKLIK" DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEMİYOR

2024/02/26/brent-petrol1.jpeg

Ortadoğu’daki çatışmaların ikinci ayı geride kalırken, ateşkes umutları nisan ayında da karşılık bulmadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yeni bir nükleer anlaşma sağlanana kadar Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını sürdürme kararı, piyasalardaki tansiyonu zirveye taşıdı.

Tahran yönetiminin sert tepki gösterdiği bu durum, "Boğaz’daki tıkanıklığın ne zaman biteceği" konusundaki belirsizliği körüklüyor.

BRENT PETROL 120 DOLARI TEST ETTİ

2023/09/28/brent-petrol1.jpg

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, vadeli petrol işlemlerinde fiyatları Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Brent Petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 120 doları test ederken, yeni işlem gününde 113,25 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Geçen ay yüzde 41,4 gibi devasa bir prim yapan petrol, nisan ayını da yaklaşık yüzde 9,50 oranında bir yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

CITI’DEN KORKUTAN 150 DOLAR SENARYOSU

2024/05/02/brent-petrol-nedir-brent-petrol-ne-kadar-eqpc.webp

Türkiye gazetesinin haberine göre ABD merkezli dev banka Citi, yayımladığı son raporda petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Banka, Brent petrol için 2026 yılının ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrek beklentilerini sırasıyla 110, 95 ve 80 dolara yükseltti. Ancak asıl "korkutan" uyarı arz kesintisi üzerine geldi. Citi, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının haziran ayı sonuna kadar kesintiye uğraması durumunda, varil fiyatının 150 dolara kadar fırlayabileceği konusunda dünyayı uyardı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

