Düzenleme geliyor: Banka hesaplarını kullandırtanlara ağır cezalar yolda

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, finansal sistemin ne denli büyük bir saldırı altında olduğunu ortaya koydu. 2025 yılı içerisinde kurula yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Bu bildirimlerin yarısından fazlası doğrudan bankalar aracılığıyla iletilirken, yapılan incelemelerde bildirimlerin yüzde 65’inde dolandırıcılık suçunun işlendiği kesinleşti. Mevcut durumda yaklaşık 50 bin kişinin IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor.

KARA PARA AKLAMAK İÇİN HALKI KULLANIYORLAR

Suç şebekelerinin temel amacı; ele geçirdikleri veya kiraladıkları banka hesapları üzerinden sanal bahis, kumar ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen kara parayı aklamak. Konuya ilişkin NTV'ye konuşan bulunan Avukat Mustafa Zafer, özellikle gençlerin, emeklilerin ve ev kadınlarının burs, ucuz ürün veya iş vaadiyle bu ağın içine çekildiğini belirtti.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI RİSKİ

Zafer, dolandırıcıların yöntemini şu sözlerle anlattı:

"Örneğin biri size 'Burs vereceğim' vaadiyle para gönderdiğini söylüyor ve söz konusu paranın da hesaba düşmediğini dile getiriyor. Dolandırıcı da mağdurdan bankacılık bilgilerini isteyerek IBAN üzerinden para hareketini sağlıyor."

Mustafa Zafer, hesaplardaki hareketler çok küçük miktarlarda olsa bile, bu trafiğe aracılık edenlerin 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabildiği uyarısında bulundu.

YENİ YASAL DÜZENLEME: 2,5 MİLYON LİRA CEZA YOLDA

İktidar, IBAN dolandırıcılığına karşı yeni bir yasal paketi yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Hazırlanan taslağa göre, banka hesaplarını para karşılığında başkasına kullandıranlar veya başkasının IBAN numarasını bedel ödeyerek kiralayanlar artık "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Yeni düzenleme şu yaptırımları öngörüyor:

Suçun faillerine 3 yıla kadar hapis cezası.

2,5 milyon liraya kadar idari para cezası.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün yaptığı açıklamada çalışma yürüttüklerini doğrulayarak, "Meclis'ten geçer mi geçmez mi bilinmez. Bir düzenlememiz var." ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA NE YAPILMALI?

Uzmanlar, halkın düzenli olarak e-Devlet üzerinden banka hesaplarını kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor. Bilgi haricinde gelişen bir hesap hareketi fark edildiğinde;

Vakit kaybetmeden ilgili bankaya "şüpheli işlem" bildirimi yapılmalı.

En yakın Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulunulmalı.