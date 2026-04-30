Otokar Avrupa'ya açıldı: Zırhlı araç üretecek

Otokar, Romanya’nın savunma sanayi alanında köklü şirketlerinden biri olan Automecanica’nın hisselerini bünyesine katmak için düğmeye bastı. Yapılan anlaşma kapsamında, şirketin pay sahipleri Andrei Scobioala ve Automecanica SKB Property SRL ile imzalar atıldı. Toplamda 85 milyon euro (yaklaşık 85.000.000 euro) bedelle gerçekleştirilecek satın alma sonucunda Otokar, Rumen şirketin yüzde 96,77’lik hissesine sahip olacak.

KAP’A BİLDİRİLDİ: YASAL İZİNLER BEKLENİYOR

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, pay alım sözleşmesinin imzalandığı bilgisi verildi. Devir işleminin tam anlamıyla tamamlanması ve resmiyet kazanması için Romanya ve ilgili kurumların yasal izinleri onaylaması bekleniyor.

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİNDE ASKERİ ÜRETİM ÜSSÜ

KAP açıklamasında, Automecanica’nın Romanya’da halihazırda üretim tesislerine, gerekli altyapıya ve savunma sanayi lisanslarına sahip olduğu vurgulandı. Bu satın alma ile birlikte Romanya’nın "4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç" alımı ihalesi kapsamındaki tüm faaliyetler doğrudan Otokar’ın bağlı ortaklığı üzerinden yürütülecek. Şirket, bu stratejik yatırımla birlikte Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde askeri üretim altyapısını kurmuş olacak.

GENEL MÜDÜR ÖZÜNER: "STRATEJİK BİR ADIM"

Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu stratejik adımla, Avrupa Birliği sınırları içinde zırhlı araç üreten bir şirket haline geliyoruz. Otokar’ın Romanya Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet etmenin yanı sıra, her iki ülke ekonomisine uzun yıllar değer katacağına inanıyoruz."

Bu hamleyle birlikte Otokar, sadece Türkiye’den ihracat yapan bir kuruluş olmaktan öteye geçerek, Avrupa’nın içinden küresel pazarlara zırhlı araç sunan bir üretici konumuna yükselecek.