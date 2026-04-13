J1007+3540 gökadasındaki süperkütleli kara delik, yaklaşık 100 milyon yıllık bir sessizliğin ardından yeniden aktif hale geldi.

Bilim insanları, kara delikten fışkıran yeni jetlerin çevresindeki galaksi kümesinin basıncıyla çarpışmasıyla oluşan ve uzayda neredeyse bir milyon ışık yılına yayılan çarpıcı yapıyı radyo görüntüleriyle kayıt altına aldı.

Bulgular, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı. Araştırmada Hollanda'daki Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) ve Hindistan'ın yükseltilmiş Dev Metrewave Radyo Teleskobu (uGMRT) gibi son derece hassas radyo gözlem araçlarından elde edilen veriler kullanıldı.

KOZMİK VOLKAN PATLADI

Araştırmaya göre J1007+3540'ın merkezindeki kara delik, uzun bir sessizliğin ardından güçlü plazma jetleri üretmeye yeniden başladı. Yeni jetlerin etrafında ise önceki patlamalardan arta kalan, soluklaşmakta olan eski plazma bulutları yer alıyor. Bu eski malzeme, çevredeki galaksi kümesinin sert koşulları altında gerilip sıkışmış durumda.

Hindistan'daki Midnapore City College'dan baş araştırmacı Shobha Kumari bu görüntüyü çarpıcı bir benzetmeyle aktardı:

"Uzun bir durgunluğun ardından yeniden patlayan kozmik bir volkan gibi. Üstelik bu volkan, uzayda neredeyse bir milyon ışık yılına yayılan yapılar oluşturacak kadar büyük."

Aynı kurumdan Dr. Sabyasachi Pal da sistemin nadir niteliğine dikkat çekti.

"J1007+3540, jet-küme etkileşiminin görüldüğü bölümlü AGN örneklerinin en çarpıcılarından biri. Çevredeki sıcak gaz, jetleri büküyor, sıkıştırıyor ve deforme ediyor."

MİLYONLARCA YILLIK DÖNGÜ

Çoğu galaksi süperkütleli kara delikler barındırsa da bunların yalnızca küçük bir kısmı radyo dalgaları yayan devasa manyetize plazma jetleri üretiyor. J1007+3540 bu açıdan ayrışıyor; görüntüler, merkezdeki kara deliğin uzun kozmik zaman dilimlerinde defalarca aktif ve sessiz dönemler geçirdiğini açıkça ortaya koyuyor.

Galaksiyi çevreleyen küme, son derece sıcak ve yoğun bir gazla dolu. Bu durum, tipik radyo galaksilerinde görülenden çok daha büyük bir dış basınç yaratıyor. LOFAR verileri, galaksinin kuzey lobunun bu baskı altında ciddi biçimde sıkıştığını ve şekil değiştirdiğini gösteriyor. uGMRT gözlemleri ise bu bölgedeki parçacıkların enerjilerinin büyük bölümünü yitirmiş çok eski parçacıklar olduğuna işaret ediyor.

Güneybatıya uzanan uzun, soluk plazma kuyruğu da dikkat çekici bulgular arasında. Bu yapı, manyetize plazmanın küme içinde sürüklendiğini ve milyonlarca yıl boyunca iz bıraktığını gösteriyor.

KARA DELİKLERİN EVRİMİ HAKKINDA NE ÖĞRENİYORUZ?

Araştırmacılar, J1007+3540'ı kara deliklerin zaman içindeki davranışlarını anlamak için eşsiz bir laboratuvar olarak tanımlıyor. Sistem; kara deliklerin aktif ve sessiz arasında ne sıklıkla geçiş yaptığı, eski radyo plazmasının sıcak küme gazıyla nasıl etkileşime girdiği ve tekrarlanan patlamaların galaksiyi nasıl dönüştürdüğü sorularına yanıt arıyor.

Ekip, daha yüksek çözünürlüklü araçlarla gözlemlerini sürdürmeyi planlıyor. Amaç, yeniden başlayan jetlerin bu karmaşık ortamda nasıl ilerlediğini daha yakından izlemek. Galaksilerin düzgün ve kesintisiz bir büyüme yerine kara delik patlamaları ile çevresel baskı arasındaki gerilimle şekillendiğini gösteren bu bulgular, evrenin dinamiklerine dair anlayışımızı derinleştiriyor.