iPhone’u uzman gibi kullanın: Muhtemelen bilmediğiniz gizli özellikler

Apple'dan her zaman beklediğimiz gibi, iPhone 17'de beğenilecek birçok iyileştirme ve yenilik var. Ancak bazı kolaylıklar hala derin ayarlarda gizli kalıyor ve herkes bunların farkında değil. Bu nedenle, okumaya devam edin ve günlük yaşamınızda faydalı olabilecek bu gizli özelliklerin her birine aşina olup olmadığınızı kendiniz görün.

ARKA DOKUNMA – TELEFONUN ARKASINDA GİZLİ BİR DÜĞME

Bu özellik, telefonunuzu kullanırken size çok zaman kazandırabilir. iPhone 17'nin arkasına dokunarak el fenerini açabilir, ekran görüntüsü alabilir ve istediğiniz uygulamaları başlatabilirsiniz. Alışılmadık bir özellik olsa da, bir kere alıştıktan sonra çok kullanışlı. Ayrıca, kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme seçeneği de mevcut.

ARKA PLAN SESLERİ – ODAKLANMA VEYA RAHATLAMA İÇİN

Yağmur sesini veya trenin gürültüsünü sever misiniz? Eğer bu tür sesler sizi rahatlatıyorsa veya odaklanmanıza yardımcı oluyorsa, Babble, Steam, Airplane, Boat, Bus, Train, Rain On Roof, Quiet Night seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bunlar iPhone 17'nin Erişilebilirlik ayarlarında bulunur ve rahatlamak, ders çalışmak veya zihinsel çalışmaya odaklanmak istediğinizde bunları açabilirsiniz.

MESAJLARDAKİ METNİN BİR BÖLÜMÜNÜ SEÇİN

Eskiden Mesajlar uygulamasında mesaj kopyalamak zordu ve bu oldukça sinir bozucu olabiliyordu. Ancak iPhone 17'deki yeni iOS sürümünde bunu denediğinizde ne kadar daha kolay olduğunu fark edeceksiniz. Yeni "Seç" seçeneğini kullanarak mesajın yalnızca belirli bir bölümünü bile kopyalayabilirsiniz.

EKRANDAN DOĞRUDAN GÖRSEL ARAMA

İster kıyafet, mobilya, ayakkabı, çiçek, mekan veya başka bir şey arıyor olun, artık bunları çevrimiçi olarak bulmak çok kolay. Ürün veya mekan hakkında daha fazla bilgi edinmek için görselin üzerine uzun süre basılı tutun ve "ara" seçeneğini seçin.

AKILLI SES İÇİN YÜKSEK SESLERİ AZALTIN

Eğer sessizce video izliyor veya müzik dinliyorsanız, reklamların yüksek ses seviyesinin rahatsız edici olduğunu fark etmişsinizdir. Ayrıca, sonraki müzik parçalarının çok daha sessiz olması veya aniden kulaklarınızda çığlık atmaya başlaması da hoş olmayan bir durumdur. İşte tam da bu gibi durumlar için iPhone 17'de, ses seviyesini otomatik olarak dengeleyen "Yüksek Sesleri Azalt" özelliği bulunuyor. Özellikle kulaklık takarken bunu kesinlikle beğeneceksiniz. Bu özelliği Ses ve Dokunsal Geri Bildirim ayarlarından açabilirsiniz.

HAREKETLERLE UYGULAMALAR ARASINDA GEÇİŞ YAPMA

Uygulama değiştiriciyi muhtemelen biliyor ve kullanıyorsunuzdur, ancak açık uygulamalar arasında geçiş yapmanın daha kolay bir yolu da var: Parmağınızı ekranın alt kenarı boyunca kaydırın ve ihtiyacınız olanı seçene kadar uygulamalar kullanım sırasına göre hareket etmeye başlayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİ KOLAYCA PAYLAŞMAK İÇİN NAMEDROP

Telefonunuzdaki kişileri paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. NameDrop ile, kişileri telefonunuzdan başka bir iPhone'a sadece iki telefonu birbirine dokundurarak aktarabilirsiniz. Artık yazmaya, aramaya ve göndermeye gerek yok; her şey hızlı ve kolay bir şekilde yapılır.

PİL NE ZAMAN ŞARJ EDİLECEK?

Telefonunuzun şarjının dolup dolmadığını her birkaç dakikada bir kontrol etmenize gerek yok. Ayarlar ➝ Pil bölümüne giderek iPhone 17'nizin tamamen şarj olması için ne kadar süre kaldığını görebilirsiniz.