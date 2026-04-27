Bu yöntemle domatesleriniz 10 gün daha uzun süre dayanacak

Yayınlanma:
Domates, sayısız yemek için mutfağın vazgeçilmez bir malzemesidir; bu nedenle birçok insan, herhangi bir tarife hızlı bir ekleme olarak her zaman elinin altında domates bulundurur. Ancak, raf ömrünü uzatmak ve tazeliklerinin tadını daha uzun süre çıkarmak istiyorsanız, onları doğru koşullarda saklamak önemlidir.

Domateslerin daha uzun süre taze kalmasını sağlamanın kolay bir yolu onları ters çevirmektir ancak bu yöntemin aslında daha fazlası var.

Tek bir ek adımla domatesler 10 günden daha uzun süre dayanabilir. Teori, bakteri ve küfe karşı bir bariyer oluşturmak amacıyla domatesleri ters çevirerek saklamaya benzer.

Elinizde bulunan herhangi bir bant türünden küçük bir parçayı sap kısmının üzerine yapıştırın ve domatesi yemeye hazır olana kadar yerinde bırakın.

Buzdolabından Uzak Tutun

Birçok kişi domatesi buzdolabına koyar ancak bu, domatesin dokusunu bozar ve o kendine has kokusunu/lezzetini yok eder. Domatesleri buzdolabında saklamak dokularını değiştirebilir ve açıkta kalan yiyeceklerden koku emerek lezzetlerini etkileyebilir.

  • Neden? Soğuk hava, domatesin hücre yapısını bozarak "kumsu" bir doku oluşmasına neden olur.

  • İdeal Yer: Oda sıcaklığında, doğrudan güneş almayan serin bir yer en iyisidir.

Sap Kısmı Aşağıda Kalsın

Domateslerin saplarının olduğu kısım (omuz bölgesi), nemin en hızlı kaçtığı ve bakterilerin en kolay girdiği noktadır. Domates sapını aşağı doğru çevirmek, oksijene karşı küçük bir bariyer oluşturur, küf oluşumunu yavaşlatır ve tüketim için daha fazla zaman sağlar.

  • İpucu: Domatesleri sap kısımları aşağı gelecek şekilde düz bir zemine dizmek, hava girişini engeller ve raf ömrünü birkaç gün daha uzatır.

Etilen Gazına Dikkat

Domatesler, olgunlaşmayı hızlandıran etilen gazı salgılarlar.

  • Eğer domatesleriniz çok hızlı yumuşuyorsa, onları muz veya elma gibi diğer meyvelerden ayrı bir yerde tutun.

  • Henüz yeşil olan domatesleri olgunlaştırmak istiyorsanız, tam tersine bir kese kağıdı içinde bir muzla bekletebilirsiniz.

Saplarını Koparmayın

Salkım domates alıyorsanız, tüketeceğiniz ana kadar dalından koparmamaya özen gösterin. Dal, domatesin ihtiyacı olan nem dengesini bir süre daha korumasına yardımcı olur.

Bunun yerine, olgunlaşmamış domatesler küf oluşumunu önlemek için mutfakta yeterli hava sirkülasyonu olan kuru bir yerde saklanmalıdır. Ancak, çok hızlı olgunlaşmalarına neden olabileceği için doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdırlar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

