AKP'li Güler kurumlar vergisi oranlarında indirim teklifini açıkladı

AKP'li Güler kurumlar vergisi oranlarında indirim teklifini açıkladı
Yayınlanma:
AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi kapsamında kurumlar vergisi oranlarında indirime gidileceğini açıkladı. Güler 15 maddelik paketin Meclis'e sunulduğunu söyledi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar için cazibesini artırmak ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla hazırladıklarını ifade ettiği 15 maddelik vergi paketini TBMM'ye sunduklarını duyurdu.

Kanun teklifi Meclis'ten geçerse, teknoloji yatırımlarından yurt dışı varlıkların getirilmesi, kamu alacaklarının yapılandırılması, İstanbul Finans Merkezi teşvikleri gibi geniş bir alanda yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARINDA İNDİRİM TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Meclis’e sunulan teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri, kurumlar vergisi oranlarındaki indirim süreci oldu.

Güler, transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında elde edilen kazançlara sağlanan indirimlerin, "yurt içi asgari kurumlar vergisi" matrahından düşülebileceğini belirtti.

akpli-guler-kurumlar-vergisi-oranlarinda-indirim-teklifini-acikladi-2.jpg

Bu düzenleme ile uygulanan teşviklerin etkisinin korunması ve işletmelerin üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

KAMU ALACAKLARINDA TECİL SÜRESİ UZATILIYOR

Güler tarafından açıklanan paketin ilk maddesi, kamu borçlarının tahsilatında esneklik sağlıyor. Buna göre, vergi ve diğer kamu alacaklarının tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. Ayrıca, borçluların teminat göstermeksizin tecil ettirebileceği borç tutarı sınırı da 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.

akpli-guler-kurumlar-vergisi-oranlarinda-indirim-teklifini-acikladi-3.jpg

NİTELİKLİ HİZMET MERKEZLERİ TANIMLANIYOR

Kanun teklifiyle birlikte Türk mevzuatına “Nitelikli Hizmet Merkezi” tanımı dahil ediliyor. En az 3 farklı ülkede faaliyet gösteren ve yıllık toplam hasılatının en az yüzde 80’ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketleri bu statüyü kazanabilecek. Bu merkezlerin; finansal danışmanlık, stratejik yönetim ve teknoloji danışmanlığı gibi hizmetleri Türkiye’den yürüterek döviz girdisi sağlaması hedefleniyor.

Konaklama vergisi düşürüldüKonaklama vergisi düşürüldü

PERSONEL ÜCRETLERİNE VERGİ İSTİSNASI GETİRİLİYOR

Yeni hizmet merkezlerinde istihdamı artırmak için çalışan ücretlerine yönelik vergi muafiyetleri getiriliyor. Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan kazançları (İFM bünyesinde 5 katı) gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca bu ödemelere ilişkin kağıtlar damga vergisinden de istisna edilecek.

akpli-guler-kurumlar-vergisi-oranlarinda-indirim-teklifini-acikladi-4.jpg

YURT DIŞI KAZANÇLARA VE TEKNOLOJİYE DESTEK

Düzenleme, yurt dışındaki birikimlerini Türkiye’ye taşıyanlara ve teknoloji sektörü çalışanlarına özel avantajlar sunuyor:

  • Yurt dışı kazanç istisnasından yararlananların veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.
  • Türkiye’ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti olmayan kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna olacak.
  • Teknogirişim çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırı brüt ücretin iki katına çıkarılırken, tam istisna için gereken süre 6 yıla indiriliyor.

Kurumlar vergisinde indirim şartları neler? Beyannameler için son tarih açıklandıKurumlar vergisinde indirim şartları neler? Beyannameler için son tarih açıklandı

VARLIK BARIŞI VE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

Güler, vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışında bulunan para, altın ve dövizlerin 31 Temmuz 2027’ye kadar ekonomiye kazandırılmasının önünün açılacağını bildirdi. Bu varlıklar için yüzde 0 ile 5 arasında değişen oranlarda vergi uygulanacak ve şartlara uyulması halinde vergi incelemesi yapılmayacak. Girişimcilik tarafında ise "Dijital Şirket" statüsündeki yapılar 3 yıl boyunca oda aidatlarından muaf tutulacak; teknogirişim rozetli şirketlerin ise yatırım alması kolaylaştırılacak.

akpli-guler-kurumlar-vergisi-oranlarinda-indirim-teklifini-acikladi-5.jpg

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NE YENİ TEŞVİKLER

İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla merkezdeki katılımcı kurumların tüm personeline gelir vergisi istisnası yaygınlaştırılıyor. Ayrıca, finansal hizmet ihracatı kazançlarına yönelik yüzde 100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2031’den 2047’ye kadar uzatılırken, finansal faaliyet harçlarına yönelik 5 yıllık muafiyet süresi de 20 yıla çıkarılıyor.

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Ekonomi
185 metre yüksekte! Evliya Çelebi'nin anlata anlata bitiremediği kale ziyarete açılıyor
185 metre yüksekte! Evliya Çelebi'nin anlata anlata bitiremediği kale ziyarete açılıyor
Memur ve emeklisine ara zam gelecek mi? AKP'den yanıt geldi
Memur ve emeklisine ara zam gelecek mi? AKP'den yanıt geldi
Denizin ortasında bir enerji fabrikası: Çin, dünyanın en büyük deniz rüzgar türbinini hizmete soktu
Denizin ortasında bir enerji fabrikası: Çin, dünyanın en büyük deniz rüzgar türbinini hizmete soktu