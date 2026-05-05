AKP'li Güler kurumlar vergisi oranlarında indirim teklifini açıkladı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar için cazibesini artırmak ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla hazırladıklarını ifade ettiği 15 maddelik vergi paketini TBMM'ye sunduklarını duyurdu.

Kanun teklifi Meclis'ten geçerse, teknoloji yatırımlarından yurt dışı varlıkların getirilmesi, kamu alacaklarının yapılandırılması, İstanbul Finans Merkezi teşvikleri gibi geniş bir alanda yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARINDA İNDİRİM TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Meclis’e sunulan teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri, kurumlar vergisi oranlarındaki indirim süreci oldu.

Güler, transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında elde edilen kazançlara sağlanan indirimlerin, "yurt içi asgari kurumlar vergisi" matrahından düşülebileceğini belirtti.

Bu düzenleme ile uygulanan teşviklerin etkisinin korunması ve işletmelerin üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

KAMU ALACAKLARINDA TECİL SÜRESİ UZATILIYOR

Güler tarafından açıklanan paketin ilk maddesi, kamu borçlarının tahsilatında esneklik sağlıyor. Buna göre, vergi ve diğer kamu alacaklarının tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. Ayrıca, borçluların teminat göstermeksizin tecil ettirebileceği borç tutarı sınırı da 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.

NİTELİKLİ HİZMET MERKEZLERİ TANIMLANIYOR

Kanun teklifiyle birlikte Türk mevzuatına “Nitelikli Hizmet Merkezi” tanımı dahil ediliyor. En az 3 farklı ülkede faaliyet gösteren ve yıllık toplam hasılatının en az yüzde 80’ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketleri bu statüyü kazanabilecek. Bu merkezlerin; finansal danışmanlık, stratejik yönetim ve teknoloji danışmanlığı gibi hizmetleri Türkiye’den yürüterek döviz girdisi sağlaması hedefleniyor.

Konaklama vergisi düşürüldü

PERSONEL ÜCRETLERİNE VERGİ İSTİSNASI GETİRİLİYOR

Yeni hizmet merkezlerinde istihdamı artırmak için çalışan ücretlerine yönelik vergi muafiyetleri getiriliyor. Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan kazançları (İFM bünyesinde 5 katı) gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca bu ödemelere ilişkin kağıtlar damga vergisinden de istisna edilecek.

YURT DIŞI KAZANÇLARA VE TEKNOLOJİYE DESTEK

Düzenleme, yurt dışındaki birikimlerini Türkiye’ye taşıyanlara ve teknoloji sektörü çalışanlarına özel avantajlar sunuyor:

Yurt dışı kazanç istisnası ndan yararlananların veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

ndan yararlananların veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Türkiye’ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti olmayan kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna olacak.

ve son 3 yılda mükellefiyeti olmayan kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna olacak. Teknogirişim çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırı brüt ücretin iki katına çıkarılırken, tam istisna için gereken süre 6 yıla indiriliyor.

Kurumlar vergisinde indirim şartları neler? Beyannameler için son tarih açıklandı

VARLIK BARIŞI VE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

Güler, vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışında bulunan para, altın ve dövizlerin 31 Temmuz 2027’ye kadar ekonomiye kazandırılmasının önünün açılacağını bildirdi. Bu varlıklar için yüzde 0 ile 5 arasında değişen oranlarda vergi uygulanacak ve şartlara uyulması halinde vergi incelemesi yapılmayacak. Girişimcilik tarafında ise "Dijital Şirket" statüsündeki yapılar 3 yıl boyunca oda aidatlarından muaf tutulacak; teknogirişim rozetli şirketlerin ise yatırım alması kolaylaştırılacak.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NE YENİ TEŞVİKLER

İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla merkezdeki katılımcı kurumların tüm personeline gelir vergisi istisnası yaygınlaştırılıyor. Ayrıca, finansal hizmet ihracatı kazançlarına yönelik yüzde 100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2031’den 2047’ye kadar uzatılırken, finansal faaliyet harçlarına yönelik 5 yıllık muafiyet süresi de 20 yıla çıkarılıyor.