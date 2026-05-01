Konaklama vergisi düşürüldü

Turizm sezonu açılırken konaklama vergisinde yüzde 2 olarak uygulanan vergi oranı yıl sonuna kadar yüzde 1’e çekildi.

Türkiye’deki turizm tesisleri ve otellerde sunulan hizmetlerden alınan vergide değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile konaklama vergisinde indirim yapıldığı ilan edildi.

Söz konusu karar, sektördeki vergi yükünü bir süreliğine hafifletmeyi amaçlıyor.

VERGİ ORANI YIL SONUNA KADAR YARIYA İNDİRİLDİ

Alınan karar doğrultusunda, daha önce yüzde 2 olarak belirlenen konaklama vergisi oranı, 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere yüzde 1 seviyesine düşürüldü.

Yapılan bu düzenleme, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu (GVK) kapsamında yer alan 34’üncü maddenin 5’inci fıkrasındaki yetkiye dayanılarak gerçekleştirildi.

YASAL DAYANAK VE UYGULAMA TAKVİMİ

Yürürlüğe giren yeni yasal mevzuata göre, konaklama tesislerinde verilen hizmetler üzerinden alınan bu verginin indirimli hali bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. İlgili Gider Vergileri Kanunu'nun (GVK) belirlediği kurallar çerçevesinde yapılan bu oran değişikliği, 2026 yılının son gününe kadar devam edecek.

Bu tarihten sonra yeni bir karar alınmadığı takdirde vergi oranının akıbeti yeniden değerlendirilecek.

Sektör temsilcileri ve tatil planı yapan halk için kritik olan bu indirim, yayımlandığı an itibarıyla resmiyet kazanarak hayata geçti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

