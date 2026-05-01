Almanlar altındaki rekor yükselişi rakam rakam açıkladı: Bu kadarı ilk kez hesaplandı

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının döviz rezervleri ve altın hedeflerine ilişkin gelecek senaryolarını içeren kapsamlı bir analiz yayımladı. Bankanın hazırladığı simülasyon, merkez bankalarının portföylerindeki altın payını artırmasının, fiyatları ons başına tarihin en yüksek seviyelerine taşıyabileceğini ortaya koydu. Analizde, merkez bankalarının altın alım iştahının fiyatlar üzerindeki belirleyici etkisi teknik verilerle ele alındı.

ALMANLAR ALTINDAKİ REKOR YÜKSELİŞİ RAKAM RAKAM AÇIKLADI

Ömür Kırbaşlı'nın aktardığı Deutsche Bank’ın analizinde, gelişmekte olan ülkelerin toplam rezervleri içindeki altın payının %15 ile %40 arasında değiştiği farklı ihtimaller değerlendirildi.

Banka, her 1 milyon onsluk ek altın alımının fiyatları %1 oranında artırdığı varsayımı üzerinden bir hesaplama modeli oluşturdu. Bu simülasyona göre, döviz rezervlerinin 5 trilyon dolar seviyesine gerilediği bir tabloda dahi, merkez bankalarının altının payını %40’a çıkarmayı hedeflemesi durumunda ons fiyatının 8 bin dolar sınırına yaklaşabileceği öngörüldü.

Altının rezervlerdeki payı yükseldikçe, fiyat beklentilerinin de bu doğrultuda belirgin şekilde ivme kazandığı vurgulandı.

BU KADARI İLK KEZ HESAPLANDI

Simülasyonda ulaşılan en yüksek rakamlı senaryo, altın fiyatının 14 bin dolara ulaştığı tablo oldu.

Deutsche Bank’ın verilerine göre; gelişmekte olan ülkelerin döviz rezervlerinin 10 trilyon dolara yükselmesi ve bu rezervler içindeki altın payının %40’a çıkarılması halinde ons altın fiyatı tam 14 bin dolar olarak hesaplanıyor.

Döviz rezervlerinin 8 trilyon dolar seviyesinde istikrarlı kaldığı ve altın oranının yine %40 olduğu bir diğer senaryoda ise fiyatın 11 bin 600 dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Buna karşın, altının payının %15’te kaldığı senaryolarda fiyat beklentileri daha sınırlı seviyelerde kalıyor.

Gelişmekte olan ülke rezervlerinin 2,5 trilyon dolara kadar sert gerilediği ve altın payının %15 olduğu en zayıf ihtimalde fiyatın 1700 dolara inebileceği belirtilirken; aynı rezerv düşüşünde payın %40’a çıkması halinde fiyatın 4 bin 600 dolara yükseleceği rakamlarla ortaya kondu.