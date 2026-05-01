Pazarcının "muz" oyunu ortaya çıktı: Ucuza aldım diye sevinirken şoke oldu

Gıda ürünlerine yönelik denetimler hem taklit ve tağşiş yapılan ürünleri hem de fiyat/gramaj oyunlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Artan gıda fiyatlarına karşı geçinmekte zorlanan vatandaşa tuzak kuran esnaflar hemen her gün gündeme gelirken İstanbul'daki bir pazardan gelen görüntüler vatandaşların nasıl oyuna getirildiğini bir kez daha gösterdi.

PAZARCININ "MUZ" OYUNU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da vatandaşların mağduriyet yaşamaması için semt pazarlarında kurulan kontrol tartıları ve düzenli zabıta denetimleri, bir tezgahtaki büyük usulsüzlüğü açığa çıkardı.

Denetim yapan ekipler, bir vatandaşın "1 kilogram" olduğu iddiasıyla satın aldığı muzu hassas terazide yeniden tarttı. Yapılan ölçümde, 1 kilo denilerek satılan muzun gerçekte yaklaşık 700 gram olduğu tespit edildi. Pazarcının ürünü eksik tartarak vatandaştan tam ücret aldığı netleşirken, kurallara uymayan esnafa cezai işlem uygulandı.

Bakanlığın listesine tekrar girdi: Gazlı içecekte ilaç çıktı

Pazarcının kurduğu oyuna göre; 700 gramı 70 liraya satılan muzun kilogram fiyatı, bu hileli yöntemle aslında 100 liraya getirilmiş oldu. Daha basit haliyle muzun 700 gramı 70 liraysa, her 100 gramı 10 liraya kilosu ise 100 liraya denk geliyor.

UCUZA ALDIM DİYE SEVİNİRKEN ŞOKE OLDU

Pazarda uygun fiyatlı ürün bulduğunu düşünürken gramaj tuzağına düştüğünü anlayan vatandaş ile zabıta ekipleri arasında yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tartıdaki gerçeği görünce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş ile görevliler arasındaki diyalog şöyle gelişti: