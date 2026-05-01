Pazarcının "muz" oyunu ortaya çıktı: Ucuza aldım diye sevinirken şoke oldu

Ucuzluk marketlerinde dahi kilosu yaklaşık 90 liraya satılan muzu, kilosu 70 liradan bulan bir vatandaş, pazarcının gramaj tuzağına düştü. 1 kilo diye aldığı muz 700 gram çıkan vatandaş şoke oldu. Fark edilmese muzun kilosu vatandaşa 100 liraya gelmiş olacaktı.

Gıda ürünlerine yönelik denetimler hem taklit ve tağşiş yapılan ürünleri hem de fiyat/gramaj oyunlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Artan gıda fiyatlarına karşı geçinmekte zorlanan vatandaşa tuzak kuran esnaflar hemen her gün gündeme gelirken İstanbul'daki bir pazardan gelen görüntüler vatandaşların nasıl oyuna getirildiğini bir kez daha gösterdi.

İstanbul'da vatandaşların mağduriyet yaşamaması için semt pazarlarında kurulan kontrol tartıları ve düzenli zabıta denetimleri, bir tezgahtaki büyük usulsüzlüğü açığa çıkardı.

Denetim yapan ekipler, bir vatandaşın "1 kilogram" olduğu iddiasıyla satın aldığı muzu hassas terazide yeniden tarttı. Yapılan ölçümde, 1 kilo denilerek satılan muzun gerçekte yaklaşık 700 gram olduğu tespit edildi. Pazarcının ürünü eksik tartarak vatandaştan tam ücret aldığı netleşirken, kurallara uymayan esnafa cezai işlem uygulandı.

Pazarcının kurduğu oyuna göre; 700 gramı 70 liraya satılan muzun kilogram fiyatı, bu hileli yöntemle aslında 100 liraya getirilmiş oldu. Daha basit haliyle muzun 700 gramı 70 liraysa, her 100 gramı 10 liraya kilosu ise 100 liraya denk geliyor.

Pazarda uygun fiyatlı ürün bulduğunu düşünürken gramaj tuzağına düştüğünü anlayan vatandaş ile zabıta ekipleri arasında yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tartıdaki gerçeği görünce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş ile görevliler arasındaki diyalog şöyle gelişti:

  • Zabıta: Kontrol edelim. Muzlarda sorun oluyor. Kilosu ne kadardı?
  • Vatandaş: 70 lira. Bir kilo geldi.
  • Zabıta: Kaç para verdiniz?
  • Vatandaş: 70 lira.
  • Zabıta: Eksik mi? Evet. 700 gram vermiş. 50 TL yapıyor.
  • Vatandaş: Buraları bırakıp gidesim geliyor. Vallahi gideyim. Şöyle baksana, az gibi geldi bana da ince ince...
  • Zabıta: Şu an bu tutar 50 TL yapıyor. 700 gram gelmiş, eksik vermiş. Bununla ilgili komiserim gerekli işlemleri yapalım.

