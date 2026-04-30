Düşük ayarlı altın tuzağı! Kuyumcuları dolandıran 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Kırşehir’de kuyumcuları düşük ayarlı altınla dolandırmaya çalışan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kuyumcuda düşük ayarlı altın bozdurulmaya çalışıldığı yönünde elde edilen bilgi üzerine harekete geçti.

Kuyumcular bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde şüpheli davranışlar sergileyen İ.T. ve A.A., ekipler tarafından yakalandı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada düşük ayarlı 8 adet tam altın ele geçirildi.

Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın 'öpücük' savunmasına mahkeme başkanından sert tepkiEşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın 'öpücük' savunmasına mahkeme başkanından sert tepki

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüphelilerin farklı kuyumculara düşük ayarlı 7 tam altın sattığını belirleyen ekipler, zanlıların otomobilinde yaptıkları aramada ise düşük ayarlı 38 tam altın, 859 bin 400 lira ile 11,71 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Türkiye
Meteoroloji yarın için uyardı: Fırtına geliyor
Meteoroloji yarın için uyardı: Fırtına geliyor
Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı: kullanılamaz hale geldi!
Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı: kullanılamaz hale geldi!
Kirasını tıkır tıkır ödeyen üniversiteliyi ev sahibinin borcu yüzünden sokağa attılar
Kirasını tıkır tıkır ödeyen üniversiteliyi ev sahibinin borcu yüzünden sokağa attılar