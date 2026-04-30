Düşük ayarlı altın tuzağı! Kuyumcuları dolandıran 2 kişi tutuklandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kuyumcuda düşük ayarlı altın bozdurulmaya çalışıldığı yönünde elde edilen bilgi üzerine harekete geçti.

Kuyumcular bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde şüpheli davranışlar sergileyen İ.T. ve A.A., ekipler tarafından yakalandı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada düşük ayarlı 8 adet tam altın ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüphelilerin farklı kuyumculara düşük ayarlı 7 tam altın sattığını belirleyen ekipler, zanlıların otomobilinde yaptıkları aramada ise düşük ayarlı 38 tam altın, 859 bin 400 lira ile 11,71 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)