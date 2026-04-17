Çin'in Vietnam sınırındaki Fangchenggang kapısında bu ay itibarıyla insansı robotlar görev almaya başlıyor. Shenzhen merkezli UBTECH Robotics, kendi geliştirdiği Walker S2 modellerini sınır bölgesine yerleştirmek için 37 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Guangxi eyaletindeki bu kıyı kenti, Vietnam sınırındaki en yoğun geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Kargo tırları, yolcu otobüsleri ve günübirlik geçiş yapan yolcularla her gün sürekli bir hareketlilik yaşanan sınır kapısı, Çinli planlamacılar tarafından insansı robotları sınava sokmak için en uygun yer olarak belirlendi.

Havalimanları, limanlar ve kalabalık tren garlarında bu robotların kullanılabilmesi için önce Fangchenggang'da başarılı olmaları gerekiyor.

Çin, 100 bin insansı robotu sahaya sürüyor

WALKER S2 NASIL BİR ROBOT?

Walker S2, yetişkin bir insan boyutlarında, iki bacaklı, gövdeli ve kollu bir insansı robot. İnsanların yürüdüğü her yerde hareket edebilecek şekilde tasarlanmış. Robotun en dikkat çekici özelliği otonom batarya değişimi yapabilmesi. Yani bataryası bittiğinde insan müdahalesine gerek kalmadan kendi kendine bataryasını değiştirebiliyor ve neredeyse kesintisiz çalışabiliyor.

Dengede kalmak ve çarpışmaları önlemek için kameralar, derinlik sensörleri ve eklemlerindeki kuvvet geri bildirim sistemlerini birlikte kullanıyor. Bu donanım ve yazılım bileşimi, Walker S2'yi tek bir işe odaklanmış fabrika robotlarından ayırıyor ve çok amaçlı bir işçiye yaklaştırıyor.

ROBOTLAR SINIRDA NE YAPACAK?

Fangchenggang'da görev yapacak Walker S2 robotları, sınır görevlilerine yolcu kuyruklarını yönetmek, araçları yönlendirmek ve yolcuların basit sorularını yanıtlamakla destek olacak.

Bir kısmı koridorlarda ve bekleme salonlarında devriye gezecek, kapatılmış çıkışları ve insan görevlilerin müdahalesini gerektirebilecek kalabalık hareketlerini izleyecek.

Başka bir grup robot ise kargo şeritlerinde çalışarak konteyner kimlik numaralarını kontrol edecek, mühürleri doğrulayacak ve sevkiyat merkezlerine durum güncellemeleri iletecek. Sınır kapısı dışında ise robotların çelik, bakır ve alüminyum tesislerinde denetim yapması ve sıcak sanayi alanlarında belirlenmiş rotalarda yürümesi bekleniyor.

UBTECH'İN HIZLI BÜYÜMESİ VE MALİ DURUMU

Fangchenggang siparişi UBTECH'in ilk büyük insansı robot sözleşmesi değil. Şirket 2025 yılı içinde diğer eyaletlerdeki fabrikalar ve veri merkezleri için de anlaşmalar imzalamıştı. UBTECH mühendisleri bir paylaşımlarında Fangchenggang anlaşmasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu yalnızca bir rakam değil; gerçek dünyadaki değerin ve insansı robotların küresel çapta hızlanan ticarileşmesinin kanıtıdır!"

Eylül ayındaki kamu ihalesi ve iç piyasa projeleri dahil edildiğinde, UBTECH'in 2025 yılı Walker S2 serisi siparişleri yaklaşık 157 milyar dolara ulaştı. Ancak şirket hala zarar ediyor. Gelirleri artmasına rağmen bu siparişlerin sürdürülebilir kara dönüşeceğine yatırımcıları ikna etmek zorunda.

DEVLET POLİTİKASI NE DİYOR?

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, 2023 yılında yayımladığı yönergeyle 2025'e kadar insansı robotlar üzerine ulusal bir inovasyon sisteminin kurulmasını hedef olarak koydu. Bakanlık 2024'te ise sektör kurallarını yazacak bir standartlaştırma teknik komitesinin oluşturulması için görüş toplamaya başladı.

Çinli yetkililer insansı robotları stratejik bir sanayi kolu olarak değerlendiriyor ve şirket yöneticilerini ulusal standart belirleme kurullarına dahil ediyor. Fangchenggang denemesi de bu politikanın bir parçası. Güvenlik, güvenilirlik ve hesap verebilirlik açısından düzenleyicilerin yakın takibinde olacak.

ROBOTLAR NASIL EĞİTİLİYOR?

Pekin'in Shijingshan bölgesinde açılan insansı robot veri eğitim merkezinde robotlar çeşitli görevler üzerinde çalışarak eğitim verisi topluyor. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana yayılan tesiste halihazırda sahte iş ortamlarında 100'den fazla insansı robot görev yapıyor.

Eğitim sürecinde robotlar maket atölyelerde parça montajı yapıyor, tuvalet temizliyor, yatak düzeltiyor, hatta bitki ve küçük iç mekan bahçeleriyle ilgileniyor. Bu tür tesisler geliştiricilere veri sağlıyor. Böylece Fangchenggang gibi bölgelere gönderilen robotlar tahminle değil, sınanmış becerilerle geliyor.

Endüstriyel robotik alanındaki güncel araştırmalar, makinelerle insanların aynı ortamı paylaştığı durumlarda algılama sistemlerinin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar kamera, derinlik sensörü ve diğer algılayıcıların robotların insanları tanımasını, çarpışmaları önlemesini ve kalabalık içinde hızını ayarlamasını sağladığını vurguluyor.

Ancak aynı araştırmacılar güvenliğin asla kendiliğinden gelmediği uyarısında da bulunuyor. Robotlar insanlara yakın çalışırken sistemlerin sürekli test edilmesi ve izlenmesi gerekiyor.

YOLCULAR VE GÖREVLİLER İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Sınırdan geçen yolcular için en gözle görülür değişiklik, konuşabilen, yön gösterebilen ve temel bilgi verebilen makinelerle aynı kuyrukları ve denetim salonlarını paylaşmak olacak. Sınır görevlileri ise kuyrukları yönetmek ya da aynı talimatları tekrarlamak yerine kimlik denetimi, risk değerlendirmesi ve daha karmaşık soruşturmalara zaman ayırabilecek.

Kısalan bekleme süreleri ve daha net bilgi akışı bir kesimi memnun ederken, hareketleri izleyen ve her etkileşimi kayda alan insansı robotların varlığı bir başka kesim için rahatsız edici olabilir. Görevliler açısından ise bir robotun hata yapması ya da sinyalleri kaçırması durumunda eğitim, yetki ve sorumluluk meselesi kritik sorular doğuruyor.

DENEME BAŞARISIZ OLURSA NE OLACAK?

Fangchenggang denemesi, insansı robotların dengede kalıp kalamayacağını, yazılımsal arızaların önüne geçilip geçilemeyeceğini ve açık havada, yoğun trafikli bir geçiş noktasında zorlu hava koşullarıyla baş edip edemeyeceğini gösterecek.

Ayrıca ekipman maliyeti, yazılım geliştirme, bakım ve denetim giderleri hesaba katıldığında sürekli robot devriyelerinin gerçekten tasarruf sağlayıp sağlamadığı da bu süreçte ortaya çıkacak.

Çinli ekonomi planlamacıları, insansı robot üreticilerini şimdiden abartılı vaatler vermemeleri ve aşırı üretime gitmemeleri konusunda uyardı. Bu uyarı sektördeki balon beklentileri ve olası kapasite fazlasına dair kaygıları yansıtıyor.

Deneme başarılı olursa insansı robotların başka sınır kapılarına ve kritik altyapı alanlarına gönderilmesinin önü açılacak. Başarısız olursa şirketler çok daha sıkı bir denetim süreciyle karşılaşabilir.