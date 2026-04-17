9 günlük kaçış sona erdi! Kore kurdu sağ olarak yakalandı

Güney Kore’de O-World Zoo’da yürütülen Kore kurdunu doğaya yeniden kazandırma programı kapsamında bulunan “Neukgu”, kaçışının ardından ülke genelinde geniş çaplı bir arama operasyonuna neden olmuştu.

300 kişilik ekip arıyor ama yok! Kaçak kurt adeta buhar oldu

İki yaşındaki kurt, hayvanat bahçesinden kaçtıktan sonra günler boyunca farklı bölgelerde görüldü. Yüzlerce personelin katıldığı arama çalışmalarına rağmen hayvan, birçok kez tespit edilmesine karşın izini kaybettirmeyi başardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Son olarak gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Daejeon kentinde bir otoyol yakınında gece saatlerinde operasyon düzenledi. Drone desteğiyle takip edilen kurt, yaklaşık 20 metre mesafeden yapılan sakinleştirici iğne müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yetkililer, yakalama sırasında kullanılan uyuşturucu iğne sonrası hayvanın sağlık durumunun stabil olduğunu, nabız ve vücut ısısının normal seviyelerde seyrettiğini açıkladı. Müdahalenin ardından “Neukgu” yeniden hayvanat bahçesine götürüldü.

DOĞAYA BIRAKILACAK MI?

Veteriner kontrollerinde kurdun ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığı, belirgin bir kilo kaybı olmadığı ve beslenmeye devam ettiği belirlendi. Yapılan detaylı incelemelerde midesinde bir balık oltası tespit edildi. Oltanın endoskopik bir operasyonla çıkarıldığı bildirildi.

Uzmanlar, uzun süre esaret altında yaşamış hayvanın doğada kalıcı olarak hayatta kalıp kalamayacağına ilişkin tartışmaların sürdüğünü ifade ederken, yetkililer başarılı operasyon nedeniyle ekipleri ve ihbar sürecine katkı sağlayan vatandaşları tebrik etti.