Baharat yerine kokain taşımışlar

İtalya’nın La Spezia limanında gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika’dan gönderilen bir konteynerde baharat tozlarıyla gizlenmiş kilolarca kokain ele geçirildi.

İtalya’nın La Spezia kentindeki limanda gerçekleştirilen operasyonda, baharat tozlarının arasına gizlenmiş 65 kilogram kokain ele geçirildi. Guardia di Finanza ile Gümrük ve Tekel Ajansı (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ekipleri, limanda şüpheli görülen bir konteyneri takibe aldı. Resmi kayıtlarda ahşap mobilya taşıdığı belirtilen konteynerda, yapılan ayrıntılı aramada uyuşturucu bulundu.

İlk kontrollerde herhangi bir bulguya rastlanmazken, yapılan detaylı fiziki inceleme ve narkotik köpeğinin desteğiyle, bir çekmecenin içine gizlenmiş kurşun kaplı iki metal bölme ortaya çıkarıldı. Bölmelerin açılmasıyla, baharat tozu içine saklanmış 56 paket kokain bulundu.

KAMUFLAJ YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer, kurşun kaplamanın X-ray ve benzeri tarama sistemlerini yanıltmak için kullanıldığını, baharatın ise narkotik köpeklerinin koku tespitini zorlaştırmayı amaçladığını ifade etti. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili soruşturma Procura della Repubblica della Spezia tarafından sürdürülüyor.

Liman yetkilileri ve güvenlik birimleri, La Spezia’nın stratejik konumu nedeniyle benzer kaçakçılık girişimlerine karşı denetimlerin artırıldığını bildirdi.

Özellikle Güney Amerika hattından gelen yükler üzerinde kontrollerin sıkılaştırıldığı, bu sayede yasa dışı ticaret ağlarının tespit edilip engellenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

