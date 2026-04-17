Dünyanın en büyük turizm pazarı olan ABD, 2025'te ciddi bir ziyaretçi kaybı yaşadı. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) son ekonomik etki araştırmasına göre ABD'ye gelen uluslararası ziyaretçi sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,5 düştü. Uluslararası ziyaretçi harcamaları da yüzde 4,6 gerileyerek 176 milyar dolara indi.

2025 yılında ABD'ye farklı ülkelerden 1,7 milyon ek ziyaretçi gelse de diğer ülkelerden gelen kayıp 5,7 milyonu buldu. Net sonuçta ABD, 4 milyon turist kaybetti.

Bu düşüşü tetikleyen en büyük etken Kanada. Güneye inen Kanadalı turist sayısı 4,2 milyon azaldı. ABD, Almanya'dan 225 bin, Hindistan'dan 130 bin, Fransa'dan ise 116 bin ziyaretçi kaybetti.

80 MİLYON KİŞİ DAHA FAZLA SEYAHAT ETTİ AMA ABD'Yİ SEÇMEDİ

WTTC'nin 2025'i, küresel turizmde rekor bir yıl olarak tanımladı. Bir önceki yıla göre 80 milyon daha fazla insan uluslararası seyahate çıktı. Yani dünya genelinde turizm patlarken ABD'den kaçış yaşandı. Turistler bilinçli olarak başka destinasyonları tercih etti.

Bu tercihin ardında ABD'nin giderek sertleşen iç politikaları da yatıyor. ABD'ye yönelik turist ilgisindeki düşüşte ülkedeki güvenlik algısının bozulması belirleyici bir etken. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ajansı ICE, ülke genelinde gözaltı operasyonlarını artırırken hedef aldığı kişiler sadece düzensiz göçmenlerle sınırlı kalmıyor. ABD vatandaşlarının bile gözaltına alınıp kamplara gönderildiği belgelendi. Geçtiğimiz aylarda ise Minneapolis'te ICE'a karşı yürütülen eylemlerde bir Amerikan vatandaşı vurularak öldürülmüştü.

Kendi vatandaşının hukuki statüsünü bile dinlemeyen bir kurumun turist vizesine saygı göstereceğine kimse güvenemiyor. Sokakta ICE tarafından durdurulma, sorgulanma, hatta alıkonulma korkusu artık yalnızca göçmenlerin değil, ABD'yi ziyaret etmeyi düşünen herkesin hesaba kattığı bir risk haline geldi.

ÇİN HIZLA YAKLAŞIYOR

ABD turizmde kan kaybederken Çin tam tersi yönde ilerliyor. WTTC verilerine göre Çin'de seyahat ve turizm sektörünün GSYİH'ye katkısı 2025'te 1,75 trilyon dolara ulaştı. Yıllık büyüme yüzde 9,9 oldu, sektör 84,6 milyon kişiye istihdam sağladı. Uluslararası ziyaretçi harcamaları yüzde 10,5 artarak 135 milyar dolara çıktı.

Aradaki uçurumu en net gösteren rakam ise ziyaretçi sayısında. 2025'te Çin'e yaklaşık 150 milyon yabancı turist girerken ABD'ye sadece 68 milyon kişi geldi. WTTC bu ivmeyi Asya-Pasifik bölgesinin küresel turizmde en hızlı büyüyen bölge haline gelmesine bağlıyor.

"AMERİKA DAHA MİSAFİRPERVER OLMALI"

Independent gazetesinden Ted Thornhill'in haberine göre WTTC Başkanı ve CEO'su Gloria Guevara, ABD'nin turizmdeki liderliğini korumak istiyorsa algı yönetimine ağırlık vermesi gerektiğini söyledi. Guevara, ABD'nin 2026 Dünya Kupası'nı bir fırsata dönüştürmesi gerektiğini vurgulayarak "Liderliğini kaybetmemek için ABD, uluslararası pazarlarda çekiciliğini artırmalı, kendini misafirperver bir destinasyon olarak konumlandırmalı ve ziyaretçi harcamalarını büyütmeli" dedi. Dünya Kupası'nın ABD'ye 1,24 milyon uluslararası ziyaretçi getirmesi bekleniyor.

ABD'de seyahat ve turizm sektörü 2025'te 20,4 milyon kişiye istihdam sağladı. Bu rakam bir önceki yıla göre 242 bin kişilik, yani yüzde 1,2'lik bir artışa karşılık geliyor. Ancak istihdam verisindeki bu mütevazı artış, ziyaretçi sayısındaki sert düşüşün yarattığı endişeyi gidermeye yetmiyor. WTTC'nin ifadesiyle ABD turizmi artık bir "yol ayrımında" ve mevcut gidişat değişmezse dünyanın en büyük turizm pazarı unvanını Çin'e kaptırması an meselesi.