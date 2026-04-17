Yeni bir tedavi yolu başlıyor: Sinir onarımı artık mümkün mü?

Şangay Jiao Tong Üniversitesi araştırmacıları, beynin kendini onarmasını sağlayan genetik bir mekanizma keşfetti. Yüksek rakımda yaşayan canlılardaki Retsat geni ve ATDR molekülü sayesinde, MS ve serebral palsi gibi hastalıklarda sinir hücrelerinin doğrudan iyileştirilmesi için yeni bir yol açıldı.

Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Okulu bünyesindeki Songjiang Hastanesi’nde görev yapan araştırmacılar, tıp dünyasında çığır açabilecek bir genetik mekanizmayı gün yüzüne çıkardı.

Yüksek rakımlarda yaşamını sürdüren canlıların genetik yapılarını inceleyen uzmanlar, sinir sistemindeki hasarları giderebilecek bir mutasyon tespit etti. Bu önemli gelişme, özellikle sinir tahribatıyla seyreden hastalıkların tedavisinde tamamen yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.

BİRÇOK HASTALIĞIN TEMELİNDE O YATIYOR

Araştırmanın odağında, sinir liflerini bir zırh gibi saran ve sinyallerin hızlı iletilmesini sağlayan miyelin kılıfı yer alıyor. Bu kritik tabakanın zarar görmesi durumunda MS, serebral palsi ve yaşlanmaya bağlı zihinsel gerileme gibi sağlık sorunları baş gösteriyor.

Uzmanlar düşük oksijen seviyelerinin, özellikle gelişim çağındaki bireylerde bu koruyucu yapıya kalıcı zararlar verdiğine dikkat çekiyor.

RETSAT GENİYLE GELEN MUCİZEVİ İYİLEŞME

Doğal ortamda yüksek irtifalara uyum sağlamış hayvanlarda bulunan Retsat geni, düşük oksijene rağmen beyin fonksiyonlarını koruma özelliğiyle öne çıkıyor. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, bu özel mutasyona sahip deneklerin hafıza ve öğrenme kabiliyetlerinin çok daha yüksek olduğu kanıtlandı.

Yapılan incelemeler sonucunda bu genin, beyinde miyelin oluşumunu doğrudan tetiklediği verisine ulaşıldı.

SİNİR HÜCRELERİ KENDİ KENDİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Çalışmanın en dikkat çekici kısımlarından birini, A vitamini türevi olan ATDR molekülü oluşturuyor. Mevcut tıp yöntemlerinin büyük çoğunluğu bağışıklık sistemine müdahale ederken, bu molekülün doğrudan sinir hücrelerini onardığı gözlemlendi.

MS benzeri rahatsızlıkları bulunan deneklere uygulanan tedavi sayesinde, hastalık belirtilerinin azaldığı ve hareket yeteneklerinin önemli ölçüde arttığı rapor edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

