Kilo verdirdiği sanılıyordu: Meğer sadece şeker motorunu çalıştırıyormuş

Kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam arayışında olanlar için gazlı suyun etkisi uzun süredir tartışma konusuydu. BMJ Nutrition Prevention & Health içerisinde yayınlanan güncel bir analiz, gazlı suyun metabolizma üzerindeki karmaşık etkilerini masaya yatırdı.

Araştırma sonuçları gazlı suyun kilo yönetiminde mucizevi bir çözüm olmadığını aksine etkisinin oldukça minimal düzeyde kaldığını kanıtlıyor.

HÜCRELERİN ŞEKER KULLANIMINI TETİKLİYOR

Bilim insanları gazlı suyun vücuttaki etkisini anlamak için oldukça çarpıcı bir karşılaştırmaya imza attı. Kanın temizlendiği tıbbi bir işlem olan hemodiyaliz ile gazlı su tüketimi arasındaki bağlantı incelendiğinde ilginç bir mekanizma ortaya çıktı.

Gazlı suda bulunan karbondioksit (CO₂) mide zarından emilerek kanın bikarbonat düzeyini değiştiriyor ve vücudu daha alkali hale getiriyor. Bu alkalileşme glikozun hücreler tarafından kullanılmasını sağlayan bazı enzimleri harekete geçirebiliyor.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜYOR AMA ZAYIFLATMIYOR

Klinik ortamlarda yapılan gözlemler gazlı suyun glikoz metabolizmasını bir miktar iyileştirebileceğini gösterse de gerçek dünya üzerindeki etkisi hayal kırıklığı yaratıyor.

Uzmanlar 4 saatlik bir diyaliz seansında bile vücuttan sadece 9,5 gram glikozun uzaklaştırılabildiğini belirtiyor. Bu rakam tek başına gazlı su içerek anlamlı bir kilo kaybı sağlamanın matematiksel olarak mümkün olmadığını gösteriyor.

Sürdürülebilir zayıflama için dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin yerini hiçbir içeceğin tutamayacağı vurgulanıyor.

ŞİFALI SANILIYORDU AMA MİDEYİ YORUYOR OLABİLİR

Gazlı su tüketiminin metabolik faydalarından çok olası sindirim sistemi yan etkileri de mercek altına alındı. Özellikle hassas mide yapısına sahip olan bireylerde şişkinlik ve gaz şikayetlerinin arttığı gözlemlendi.

Bilimsel veriler irritabl bağırsak sendromu veya reflü gibi kronik rahatsızlıkları olan kişilerin gazlı su tüketiminde çok daha dikkatli ve ölçülü olması gerektiğini hatırlatıyor.

"ZAYIFLATIR DERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN"

NNEdPro Küresel Gıda ve Sağlık Enstitüsü Direktörü Profesör Sumantra Ray çalışmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunun altını çizdi. Ray mevcut bulguların gazlı suyu tedavi edici bir araç olarak önermek için yetersiz olduğunu belirtti.

SODYUM VE GLİKOZ TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Ayrıca piyasadaki birçok gazlı içeceğin sodyum, glikoz veya zararlı katkı maddeleri içerebileceğine dikkat çeken uzmanlar sade doğal maden suları dışındaki tercihlerde riskin daha büyük olduğunu ifade ediyor.