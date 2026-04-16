Tek bir egzersiz türü 8 hastalığa savaş açtı: Riski yüzde 60 düşürüyor!

Fiziksel aktivitenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini mercek altına alan kapsamlı bir araştırma ezber bozan sonuçları beraberinde getirdi. Avrupa Kardiyoloji Derneği bünyesinde yayımlanan bilimsel çalışma egzersiz yaparken harcanan toplam süreden ziyade yapılan hareketin temposunun ve yoğunluğunun hayati bir önem taşıdığını kanıtladı.

Günlük rutin hareketlerin çok küçük bir bölümünü yüksek tempolu egzersize dönüştürmek dahi vücutta ilaçların dahi sağlayamayacağı kadar büyük değişimler başlatabiliyor.

96 BİN KİŞİ YILLARCA TAKİP EDİLDİ

Bilim dünyasında ses getiren bu araştırma için UK Biobank verilerinden yararlanılırken yaklaşık 96 bin gönüllünün hareketleri teknolojik cihazlarla anlık olarak kaydedildi. Toplamda 375 binden fazla kişinin beyanlarının da dahil edildiği dev çalışma kapsamında katılımcılar yaklaşık 9 yıllık bir süre boyunca uzmanlarca izlendi.

Ortaya çıkan veriler fiziksel aktivitenin toplam hacmi içinde sadece yüzde 4’lük bir kısmın bile yoğun tempoya ayrılmasının mucizevi sonuçlar doğurduğunu gösterdi.

8 KRİTİK HASTALIKTA MUCİZEVİ DÜŞÜŞ

Yapılan bilimsel analizlere göre yoğun egzersiz alışkanlığı kazanan bireylerde birçok ölümcül hastalık riski keskin bir şekilde geriledi. Araştırmanın sonuçları demans riskinin yüzde 63 gibi rekor bir oranda azaldığını ortaya koyarken Tip 2 diyabet olasılığının yüzde 60 oranında düştüğü saptandı.

Ayrıca karaciğer yağlanması, kronik böbrek ve solunum yolları hastalıkları ile bağışıklık sistemine bağlı iltihaplı vakalarda da yüzde 40’ları aşan iyileşme oranları kaydedildi.

KALP SAĞLIĞI VE YAŞAM SÜRESİ UZUYOR

Yüksek tempolu hareket etmenin faydaları sadece kronik hastalıklarla sınırlı kalmıyor. Çalışma verilerine göre büyük kalp-damar rahatsızlıkları riskinde yüzde 31 oranında bir azalma yaşanırken her türlü nedene bağlı ölüm riski ise yüzde 46 gibi dikkat çekici bir seviyede geriliyor.

Uzmanlar elde edilen bu geniş kapsamlı koruma kalkanının modern tıpta tek bir ilaçla başarılmasının mümkün olmadığını ifade ediyor.

MERDİVEN ÇIKMAK BİLE YETERLİ OLABİLİYOR

Yoğun egzersizin tanımı kişiden kişiye farklılık gösterse de kalp atışını ve nefes alışverişini belirgin şekilde hızlandıran her türlü aktivite bu kapsamda değerlendiriliyor. Koşu, hızlı yüzme veya bisiklet sürmek gibi klasik yöntemlerin yanı sıra gün içinde merdivenleri hızlıca tırmanmak veya kısa süreli tempolu yürüyüşler yapmak da aynı etkiyi yaratıyor.

Uzmanlar günlük yaşamın içine serpiştirilen ve saniyeler süren zorlayıcı hareketlerin bile genel sağlık durumunu kökten değiştirebileceğini vurguluyor.