Almanya merkezli SWARM Biotactics adlı şirket, canlı hamam böceklerini yapay zeka kontrollü gözetleme araçlarına dönüştüren bir teknoloji geliştiriyor. Minyatür sensörlerle donatılan ve uzaktan yönlendirilebilen böcekler, dronların ulaşamadığı alanlarda çalışabilen yeni bir robotik kategorisinin temelini atıyor. Canlı ile makine arasındaki sınır, bu proje ile yeni bir eşiğe taşınmış oluyor.

Haber Şubat 2026 başında kamuoyuna duyuruldu ancak dikkat çekici içeriğine rağmen geniş yankı bulmadı. Oysa şirketin 13 milyon euroluk finansmanla yürüttüğü çalışma, artık bir sadece bilim kurgu senaryosu değil; biyolojik ile dijital arasında duran yeni bir teknoloji alanı doğuyor.

HAMAM BÖCEKLERİ "SIRT ÇANTASI" İLE KONTROL EİDLİYOR

Projenin temel mantığı, hamam böceklerinin doğal yeteneklerini bir gözetleme aracına dönüştürmek. Bu böceklerin sahip olduğu bazı özellikler, bugünkü hiçbir dron tarafından taklit edilemiyor.

Dar alanlarda olağanüstü hareket kabiliyeti, ısıya ve susuzluğa karşı yüksek dayanıklılık, neredeyse hiç elektronik ayakizi bırakmaması ve dikkat çekmeden ortama karışabilen doğal görünümü bunların başında geliyor. Üretim maliyeti de geleneksel robotlarla kıyaslandığında oldukça düşük.

Her böceğin göğüs bölgesine minyatür bir cihaz takılıyor. "Sırt çantası" olarak tanımlanan bu donanım üç temel bileşenden oluşuyor, çevresel sensörler, sinir sistemini uyaran bir modül ve güvenli bir iletişim arayüzü. Yapay zeka bu cihazdan gelen verileri gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Böcekler uzaktan yönlendirilebildiği gibi, sürü halinde bağımsız hareket edecek şekilde de programlanabiliyor.

SWARM Biotactics CEO'su Stefan Wilhelm, geliştirdikleri teknolojiyi "biyolojik olarak entegre, ölçeklenebilir ve 21. yüzyılın zorluklarına uyarlanmış" bir sistem olarak tanımlıyor.

AFET BÖLGELERİNDE HAYAT KURTARABİLİR

Bu biyorobotların kullanım alanı yalnızca askeri istihbaratla sınırlı değil. Böceklerin sızma yetenekleri, acil durum müdahalelerinde de belirleyici olabilir. Depremde yıkılan bir binada hamam böceği sürüleri, hiçbir kurtarma ekibinin ya da robotun ulaşamadığı noktalara girerek hayatta kalanları tespit edebilir.

Bunun yanında biyorobotlar güvensiz yapılardaki hava kalitesini ölçebilir, gaz ya da zehirli madde sızıntılarını saptayabilir ve keşfedilmemiş yeraltı alanlarının haritasını çıkarabilir. Hayvan davranışlarından esinlenilen sürü algoritmaları ise böceklerin sürekli insan yönlendirmesi olmadan birlikte hareket etmesini mümkün kılıyor.

Şirket Haziran 2025'te 10 milyon euro ek yatırım aldı ve toplam finansmanını 13 milyon euroya çıkardı. Yatırımcılar Avrupa, ABD ve Avustralya'dan geliyor. Bu uluslararası ilgi, hibrit teknolojilere duyulan ilginin arttığına işaret ediyor. Şirket araştırma aşamasından sahaya hızla geçmeyi ve güvenlik birimleriyle silahlı kuvvetlere yönelik operasyonel kullanım modelleri sunmayı hedefliyor.

HAYVAN HAKLARI, ETİK, HEPSİ KAPI DIŞARI

Projenin belki de en tartışmalı yönü, canlı bir böceğin sinir sistemini stratejik amaçlarla manipüle etmenin getirdiği etik sorular. Teknoloji biyolojiyi nereye kadar kendine mal edebilir? Bu sınırın nerede başladığı ve nerede bittiği bugün için belirsiz.

Konu düzenleyici kurumlar açısından da yeni bir alan. Bu tür hibrit cihazlara yönelik bağlayıcı bir kural seti henüz oluşturulmuş değil. Makinelerin fiziksel sınırlarına dayandığı noktalarda canlıların devreye sokulması, robotik alanında yeni bir eşik anlamına geliyor. Ancak bu eşiğin etik zemini kurulmadan aşılması, uzun vadede ciddi tartışmaları beraberinde getirecek.