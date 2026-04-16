Dünyada sadece bir kaç yerde görülüyor: Gemileri bile yutuyor

Sidney’in ünlü Manly Plajı açıklarında dron kamerasına takılan devasa su altı girdabı okyanusun gizli tehlikesini gözler önüne serdi. Gemileri bile yutabilecek güçteki bu görünmez hortuma karşı uyaran uzmanlar, akıntıya kapılanların kıyıya değil paralel şekilde yüzerek hayatını kurtarabileceğini belirtiyor.

Avustralya’nın Sidney kentindeki dünyaca ünlü Manly Plajı sarsıcı bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Bölgede dron çekimleri yapan fotoğrafçı Jamen Percy okyanusun ortasında devasa bir su altı hortumu tespit etti.

ÖLÜMCÜL TEHDİT OLUŞTURUYOR

Nadir görülen ve okyanus girdabı olarak adlandırılan bu fenomen sörfçüler ve yüzücüler için ölümcül bir tehdit oluşturuyor. Su yüzeyinde fark edilmesi neredeyse imkansız olan bu devasa akıntı ancak gökyüzünden bakıldığında tüm dehşetini gözler önüne seriyor.

TEKNELERİ BİLE İÇİNE ÇEKEBİLİYOR

Manly Plajı açıklarında kaydedilen görüntüler okyanusun derinliklerindeki gizli tehlikeyi bir kez daha kanıtladı. Uzmanlar bu olayın rip akıntılarının birbiriyle çarpışması sonucu meydana geldiğini ve suyun içinde devasa bir dönme hareketi başlattığını belirtiyor.

Sudaki insanlar için görünmez olan bu girdap tekneleri bile içine çekebilecek bir güce sahipken fotoğrafçı Percy bu anları tesadüfen ekranında fark ederek kayda aldı.

AKINTIYA KAPILANLAR İÇİN HAYATTA KALMA REHBERİ

Okyanusun bu öngörülemez gücüne karşı uzmanlar hayati uyarılarda bulunuyor. Bu tür bir girdaba veya akıntıya kapılma durumunda en büyük hatanın kıyıya doğru doğrudan yüzmeye çalışmak olduğu vurgulanıyor.

Akıntının gücüyle inatlaşmak yerine sakin kalmak ve panik yapmamak hayat kurtaran ilk adım olarak öne çıkıyor. Kıyıya paralel şekilde yüzerek akıntının çekim alanından kurtulmak temel strateji olarak öneriliyor.

PARALEL YÜZEREK ÖLÜMDEN KURTULUN

Girdabın veya akıntının etkisinden tamamen kurtulduktan sonra çapraz bir açıyla yavaş yavaş karaya yönelmek gerekiyor. Doğrudan kıyıya yüzmeye çalışmak enerjinin hızla tükenmesine ve boğulma riskinin artmasına neden oluyor.

Dünyanın sadece belirli noktalarında bu kadar net görülebilen okyanus girdapları saniyeler içinde devasa bir alanı etkisi altına alabiliyor. Deniz tutkunlarının bu gizli tehlikeye karşı her zaman tetikte olması ve bölgedeki akıntı uyarılarını dikkate alması hayati önem taşıyor.

