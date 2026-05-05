Akaryakıtta yeni zam dalgası mı? Petrol fiyatları 110 doların üzerine çıktı

Hürmüz Boğazı’ndaki sıcak çatışmaların ardından Brent petrol 111 dolara yükseldi. Stratejik terminallerdeki yangınlar ve sevkiyatın durma noktasına gelmesi, küresel piyasalarda fiyat artışı beklentisini tetikledi. Enerji maliyetlerindeki bu sıçrama, akaryakıt fiyatları üzerinden vatandaşa yeni bir zam dalgası riskini doğurdu.

Ortadoğu'da tırmanan askeri gerilim küresel petrol piyasalarını hareketlendirdi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri, bir önceki seansa göre yüzde 4'ün üzerinde bir artış göstererek varil başına 104 doların üzerine çıktı. Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrol ise 111 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SICAK TEMAS: ATEŞKES BELİRSİZLİĞİ

Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran güçlerinin karşılıklı ateş açması, bölgede sağlanan dört haftalık ateşkesin kalıcılığına dair belirsizlik yarattı. ABD güçleri, stratejik su yolundan geçen ABD bayraklı iki ticari gemiye eşlik ettiği sırada İran tarafının saldırılarını püskürttüğünü açıkladı. ABD yetkilileri, Tahran tarafından bölgeye sevk edilen insansız hava araçları ve küçük teknelere karşı "tüm ticari gemileri savunduklarını" belirtti.

STRATEJİK PETROL TERMİNALİNDE YANGIN

Bölgedeki çatışma süreci Birleşik Arap Emirlikleri'ne de (BAE) sıçradı. BAE yönetimi, İran füzelerini hava savunma sistemleriyle engellediğini duyururken, Fujairah petrol terminalinde bir yangın çıktığını doğruladı. Bu gelişmeler, enerji sevkiyatı için kritik öneme sahip olan güzergahtaki güvenlik risklerini en üst seviyeye taşıdı.

TRUMP'IN PLANI VE GEMİ SAHİPLERİNİN GÜVENLİK ENDİŞESİ

Gelişmeler üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden gemi trafiğini yeniden başlatma ve bölgede mahsur kalan gemilere destek verme planını açıkladı. Ancak gemi sahipleri, artan güvenlik risklerini gerekçe göstererek bölgedeki operasyonlarına yönelik temkinli tutumlarını sürdürüyor.

PİYASALARDA FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ

Boğazdaki son gerilim, ABD ve İran arasında siyasi bir anlaşmaya varılana kadar bu ticaret güzergahının kapalı kalma ihtimalini güçlendirdi. Mevcut durum, piyasaları enerji fiyatlarında daha fazla artış yaşanabileceği konusunda temkinli olmaya zorluyor. Uzmanlar, bölgedeki tıkanıklığın sürmesi halinde petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmenin devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Noterlerde araç bilgilerine erişim artık ücretli
Çin ve Vietnam menşeli brandalara soruşturma: Karar Resmi Gazete'de
