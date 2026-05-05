Markete otobüse 2 şehre 45 kilometre barakanın kirası 15 bin lira: Barınma krizinde son durum

Türkiye’de yükselen kira bedelleri dar gelirli vatandaşları her geçen gün daha zorlu yaşam koşullarına sürüklüyor. Türk-İş’in Nisan ayı verilerine göre açlık sınırının 34 bin 587 liraya, yoksulluk sınırının ise 112 bin 661 liraya yükseldiği Türkiye'de, mutfak enflasyonu yıllık yüzde 40'ı buldu.

Başkent Ankara’da ortalama kira fiyatlarının 25-28 bin lira bandına ulaşması, asgari ücretli bir çalışanın maaşının tamamını kiraya vermesi anlamına gelirken; emlakçı komisyonu ve depozito ile birlikte yeni bir eve taşınmanın maliyeti en az 75 bin liraya ulaştı. Barakanın dahi kirası 15 bin lirayı bularak dudak uçuklattı.

MARKETE OTOBÜSE 2 ŞEHRE 45 KİLOMETRE BARAKANIN KİRASI 15 BİN LİRA

İlke Çıtır'ın Nefes'teki haberine göre; Ankara’da verilen bir emlak ilanı, barınma krizinin ulaştığı boyutları tüm çıplaklığıyla belgeledi. Keçiören ilçesinin Bağlum semtinin kırsal bölgesinde, üç dağın arasında ve moloz yığınlarının ortasında bulunan 25 metrekarelik bir konteyner için aylık 15 bin 500 lira kira istendi.

Şehir merkezinden yaklaşık 45 dakikalık bir yolculukla, dar ve bozuk yollardan geçilerek ulaşılan konteyner, ilanda "stüdyo daire" olarak tanımlandı. "Sürekli oturmaya uygun değildir" notu düşüldü.

İlan sahibi, bölgenin ıssızlığına dikkat çekerek en yakın market ve otobüs durağının 2 kilometre mesafede olduğunu, çevrede yürümenin güvenli olmadığını ve yabani hayvan çıkma riski bulunduğunu belirtti.

Elektrikli ısıtıcıyla ısınan bu 1+0 yapıya giriş maliyeti; kira, emlakçı komisyonu ve 10 bin 500 liralık depozito ile birlikte toplamda 40 bin lirayı buluyor.

BARINMA KRİZİNDE SON DURUM

Başkentteki barınma sorunu sadece konteynerlerle sınırlı kalmadı; gecekondu kiraları da asgari ücret seviyesine dayandı. Polatlı’da 25 yıllık sobalı bir gecekondu için 10 bin lira talep edilirken, Yenimahalle’deki bir gecekondu için 17 bin lira kira ve 16 bin lira depozito istendiği görüldü.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, yaşanan süreci "ekonomik değil, doğrudan sosyal bir sorun" olarak tanımladı.

Dar gelirli vatandaşların çadırda kalmak, ucuz otellere sığınmak veya şehir çeperlerindeki niteliksiz konteynerlerde yaşamak zorunda kaldığını belirten Akçam, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

"Artık daha küçük, daha niteliksiz ve geçici yapılar yüksek bedellerle kiraya veriliyor. Bu durum sürdürülebilir değildir"

Akçam, barınma krizinin çözümü için sosyal konut projelerinin hızlandırılması, konut arzının artırılmasına yönelik teşviklerin devreye alınması ve dar gelirli kesimlere yönelik kira desteklerinin artırılması gerektiğini ifade etti.