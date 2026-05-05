Altın Hürmüz Boğazı ve enflasyon kıskacında

Son bir ayı değer kaybederek geçiren altın, 5 mayıs sabahına yükselişle başladı. Hürmüz boğazında devam eden gerilim ve enflasyonun gölgesinde yükseliş sınırlı kaldı. Gram altın 6 bin 594,18 TL'den ons altın ise 4 bin 534,76 dolardan işlem görüyor.

5 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.594,18 TL
  • Ons altın (satış): 4.534,76 $

5 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın
TL		6.593,28 TL6.594,18 TL%0,356:53
Ons altın
$		4.534,14 $4.534,76 $%0,277:08
Çeyrek altın TL10.735,00 TL10.860,00 TL%0,366:52
Yarım altın
TL		21.464,00 TL21.720,00 TL%0,376:53
Tam altın
TL		42.369,29 TL43.202,81 TL-%0,6316:58
Cumhuriyet altını TL42.791,00 TL43.208,00 TL%0,366:53
Külçe altın ($/kg)146.250,00 $146.350,00 $-%1,2517:00

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem4 Mayıs 20265 Mayıs 2026Fark

Gram altın
(satış)

6.609,45 TL6.594,18 TL-15,27 TL

Ons altın
(satış)

4.548,67 $4.534,76 $-13,91 $

5 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 105,79 TL

Gram gümüş satış: 105,87 TL

5 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,2055 TL

Dolar satış: 45,2271 TL

Euro alış: 52,7995 TL

Euro satış: 52,9537 TL

Sterlin alış: 61,1652 TL

Sterlin satış: 61,2342 TL

5 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,94 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,72 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

5 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

5 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

