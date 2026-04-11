Son dakika | Motorine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişiyor. Ortadoğu gerilimi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri engellemesi ile arşa çıkan petrol fiyatları akaryakıta bugüne kadar zam olarak yansırken ateşkes haberi tansiyonu düşürdü.

İNDİRİM GELİYOR

Motorine salı günü indirim bekleniyor.

Akaryakıtta indirim 1 gün sürdü: Zam yine kapıda

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre salı günü motorine, 4 TL 35 kuruş indirim bekleniyor.

TABELADA İVME DURMUYOR

Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 10’u aşan düşüş, pompaya indirim olarak önceki gün yansımıştı. Motorinin litre fiyatı tarihin en büyük indirimi ile 12,94 lira gerilerken, benzinde 1,09 liralık indirim uygulanmıştı.

Bu indirimin ardından dün geceden itibaren motorine 4,12 lira, benzine ise 44 kuruş zam geldi.

8 Nisan'da ise motorine 7 TL 80 kuruş, benzine 60 kuruş zam yapılmıştı.