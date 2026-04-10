Akaryakıtta indirim 1 gün sürdü: Zam yine kapıda

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim bugün geldi, ardından zam da gecikmedi. 12 lira 94 kuruş oranında indirim motorine, 1 TL 9 kuruşluk indirim ise benzin fiyatlarına uygulandı. Fakat sektör kaynaklarından gelen son haberlere göre cumartesi itibarıyla motorine 4 lira 12 kuruş, benzine ise 44 kuruş zam bekleniyor. Ateşkes sonrası 92 dolara kadar düşen brent petrol an itibarıyla 98 dolar.

10 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,18 TL
Motorin72,43 TL
LPG34,99 TL

10 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,03 TL
Motorin72,28 TL
LPG34,39 TL

10 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,15 TL
Motorin73,56 TL
LPG34,87 TL

10 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,43 TL
Motorin73,84 TL
LPG34,79 TL

SAVAŞ BAŞLADIĞINDAN BERİ AKARYAKIT FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

İst. Avr. Akaryakıt FiyatlarıBenzin (TL/LT)Motorin (TL/LT)
Savaş öncesi
(27 Şubat)		57,2760,37
Savaş sonrası
(8 Nisan)		63,2585,29
Ateşkes sonrası
(10 Nisan)		62,1872,43
11 Nisan zam sonrası
(tahmini)		62,6276,55

10 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.841,06 TL

Gram altın satış: 6.841,95 TL

10 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,87 TL

Gram gümüş satış: 108,97 TL

10 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,6203 TL

Dolar satış: 44,6624 TL

Euro alış: 52,1746 TL

Euro satış: 52,3005 TL

Sterlin alış: 59,8638 TL

Sterlin satış: 60,0647 TL

10 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

10 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

