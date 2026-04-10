Akaryakıtta indirim 1 gün sürdü: Zam yine kapıda
10 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,18 TL
|Motorin
|72,43 TL
|LPG
|34,99 TL
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,03 TL
|Motorin
|72,28 TL
|LPG
|34,39 TL
10 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,15 TL
|Motorin
|73,56 TL
|LPG
|34,87 TL
10 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,43 TL
|Motorin
|73,84 TL
|LPG
|34,79 TL
Akaryakıttaki indirim sevinci kursakta kaldı! Yine zam geliyor
SAVAŞ BAŞLADIĞINDAN BERİ AKARYAKIT FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?
|İst. Avr. Akaryakıt Fiyatları
|Benzin (TL/LT)
|Motorin (TL/LT)
|Savaş öncesi
(27 Şubat)
|57,27
|60,37
|Savaş sonrası
(8 Nisan)
|63,25
|85,29
|Ateşkes sonrası
(10 Nisan)
|62,18
|72,43
|11 Nisan zam sonrası
(tahmini)
|62,62
|76,55
10 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.841,06 TL
Gram altın satış: 6.841,95 TL
10 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 108,87 TL
Gram gümüş satış: 108,97 TL
10 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6203 TL
Dolar satış: 44,6624 TL
Euro alış: 52,1746 TL
Euro satış: 52,3005 TL
Sterlin alış: 59,8638 TL
Sterlin satış: 60,0647 TL
10 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
10 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
