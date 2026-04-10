Akaryakıtta indirim 1 gün sürdü: Zam yine kapıda

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim bugün geldi, ardından zam da gecikmedi. 12 lira 94 kuruş oranında indirim motorine, 1 TL 9 kuruşluk indirim ise benzin fiyatlarına uygulandı. Fakat sektör kaynaklarından gelen son haberlere göre cumartesi itibarıyla motorine 4 lira 12 kuruş, benzine ise 44 kuruş zam bekleniyor. Ateşkes sonrası 92 dolara kadar düşen brent petrol an itibarıyla 98 dolar.