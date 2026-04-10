Kripto piyasasında iyimserlik havası: ETH yeni seviyeleri test ediyor
ABD-İran ateşkesinin ardından kripto piyasasında toparlanma sürüyor. Bitcoin yüzde 1,38 yükselerek 71.922,01 dolar civarındayken, Ethereum son 24 saatte 2 bin 200 dolar eşiğini test etti. Piyasanın yönü bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi (Mart CPI) ile belirlenecek.
10 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $71.922,01 (%+1,38)
- Ethereum (ETH): $2.187,88 (%+0,44)
- Toplam piyasa değeri: 2,44 trilyon $
- 24s toplam hacim: 39,73 milyar $
- Saat: 09:42
10 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$71.922,01
|%+1,38
|$70.522,92
|$73.107,27
|39,73 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.187,88
|%+0,44
|$2.158,02
|$2.243,97
|17,94 milyar $
10 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|SIREN
|$7,044
|+%24,26
|MON
|$3,653
|+%20,76
|DASH
|$37,91
|+%17,47
|ZEC
|$371,50
|+%16,99
|DEXE
|$9,06
|+%12,76
10 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|TAO
|$261,68
|-%18,25
|WLFI
|$8,507.00
|-%6,66
|M
|$2,62
|-%2,22
|VET
|7,036$
|-%1,85
|HBAR
|$8,842.00
|-%0,93
10 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.841,06 TL
Gram altın satış: 6.841,95 TL
Altın, kırılgan ateşkesin nabzını tutuyor
10 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 108,87 TL
Gram gümüş satış: 108,97 TL
Gümüş istikrarlı: Test edilen eşik aşıldı
10 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6203 TL
Dolar satış: 44,6624 TL
Euro alış: 52,1746 TL
Euro satış: 52,3005 TL
Sterlin alış: 59,8638 TL
Sterlin satış: 60,0647 TL
Döviz kurları atağa kalktı: Türk Lirası eridi
10 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,18 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 72,43 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Akaryakıtta indirim 1 gün sürdü: Zam yine kapıda