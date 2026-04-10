Kripto piyasasında iyimserlik havası: ETH yeni seviyeleri test ediyor

ABD-İran ateşkesinin ardından kripto piyasasında toparlanma sürüyor. Bitcoin yüzde 1,38 yükselerek 71.922,01 dolar civarındayken, Ethereum son 24 saatte 2 bin 200 dolar eşiğini test etti. Piyasanın yönü bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi (Mart CPI) ile belirlenecek.