Gümüş istikrarlı: Test edilen eşik aşıldı
10 NİSAN 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 108,97 TL
- Ons gümüş (satış): 75,98 $
10 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|108,87 TL
|108,97 TL
|%0,90
|7:10
|Ons gümüş
|75,92 $
|75,98 $
|%0,86
|7:24
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|9 Nisan 2026
|10 Nisan 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|107,42 TL
|108,97 TL
|+1,55 TL
|Ons gümüş (satış)
|74,91 $
|75,98 $
|+1,07 $
10 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.841,06 TL
Gram altın satış: 6.841,95 TL
10 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6207 TL
Dolar satış: 44,6707 TL
Euro alış: 52,1816 TL
Euro satış: 52,3236 TL
Sterlin alış: 59,8730 TL
Sterlin satış: 60,0816 TL
10 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,18 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 72,43 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
10 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
10 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
