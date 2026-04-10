Döviz kurları atağa kalktı: Türk Lirası eridi
Yayınlanma:
Dolar, euro ve sterlin Türk Lirası karşısında rekor rakamlara ulaştı.
10 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET
10 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|44,6203
|44,6624
|%0,21
|7:36
|Euro (EUR)
|52,1746
|52,3005
|%0,15
|7:36
|Sterlin (GBP)
|59,8638
|60,0647
|%0,14
|7:36
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|9 Nisan 2026
|10 Nisan 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|44,5756 TL
|44,6624 TL
|+0,0868 TL
|Euro (EUR) (satış)
|52,1691 TL
|52,3005 TL
|+0,1314 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|59,9076 TL
|60,0647 TL
|+0,1571 TL
10 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.841,06 TL
Gram altın satış: 6.841,95 TL
10 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 108,87 TL
Gram gümüş satış: 108,97 TL
10 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,18 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 72,43 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
10 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
10 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
