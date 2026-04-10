Altın, kırılgan ateşkesin nabzını tutuyor
10 NİSAN 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram altın (satış): 6.841,95 TL
- Ons altın (satış): 4.767,67 $
10 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın
TL
|6.841,06 TL
|6.841,95 TL
|%0,17
|6:49
|Ons altın
$
|4.767,12 $
|4.767,67 $
|%0,02
|7:03
|Çeyrek altın TL
|11.276,00 TL
|11.583,00 TL
|%0,22
|6:49
|Yarım altın
TL
|22.552,00 TL
|23.165,00 TL
|%0,21
|6:49
|Tam altın
TL
|43.842,57 TL
|44.743,08 TL
|-%0,49
|17:03
|Cumhuriyet altını TL
|45.104,00 TL
|46.055,00 TL
|%0,21
|6:49
|Külçe altın ($/kg)
|153.000,00 $
|153.200,00 $
|-%0,58
|17:07
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI
|Kalem
|9 Nisan 2026
|10 Nisan 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.834,62 TL
|6.841,95 TL
|+7,33 TL
|Ons altın (satış)
|4.769,15 $
|4.767,67 $
|-1,48 $
10 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 108,86 TL
Gram gümüş satış: 108,96 TL
10 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6207 TL
Dolar satış: 44,6707 TL
Euro alış: 52,1816 TL
Euro satış: 52,3236 TL
Sterlin alış: 59,8730 TL
Sterlin satış: 60,0816 TL
10 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,18 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 72,43 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
10 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
10 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
