Altın, kırılgan ateşkesin nabzını tutuyor

Ateşkesin "kırılgan" olarak nitelendirilmesiyle Trump ve İran'ın her bir sözüyle piyasalar altüst oluyor. İran ve Trump'ın sözlerinin belirsizliği karşısında yatırımcılar dar banttan işlem sağlıyor. Altın fiyatlarını bu haftadan sonra ateşkesin başarısı belirleyecek. Bugün gram altın 6 bin 841,95 TL'den, ons altın ise 4 bin 767,67 dolardan işlem görüyor.