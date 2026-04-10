Altın, kırılgan ateşkesin nabzını tutuyor

Ateşkesin "kırılgan" olarak nitelendirilmesiyle Trump ve İran'ın her bir sözüyle piyasalar altüst oluyor. İran ve Trump'ın sözlerinin belirsizliği karşısında yatırımcılar dar banttan işlem sağlıyor. Altın fiyatlarını bu haftadan sonra ateşkesin başarısı belirleyecek. Bugün gram altın 6 bin 841,95 TL'den, ons altın ise 4 bin 767,67 dolardan işlem görüyor.

10 NİSAN 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.841,95 TL
  • Ons altın (satış): 4.767,67 $

10 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın
TL		6.841,06 TL6.841,95 TL%0,176:49
Ons altın
$		4.767,12 $4.767,67 $%0,027:03
Çeyrek altın TL11.276,00 TL11.583,00 TL%0,226:49
Yarım altın
TL		22.552,00 TL23.165,00 TL%0,216:49
Tam altın
TL		43.842,57 TL44.743,08 TL-%0,4917:03
Cumhuriyet altını TL45.104,00 TL46.055,00 TL%0,216:49
Külçe altın ($/kg)153.000,00 $153.200,00 $-%0,5817:07

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem9 Nisan 202610 Nisan 2026Fark
Gram altın (satış)6.834,62 TL6.841,95 TL+7,33 TL
Ons altın (satış)4.769,15 $4.767,67 $-1,48 $

10 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,86 TL

Gram gümüş satış: 108,96 TL

Gümüş istikrarlı: Test edilen eşik aşıldıGümüş istikrarlı: Test edilen eşik aşıldı

10 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,6207 TL

Dolar satış: 44,6707 TL

Euro alış: 52,1816 TL

Euro satış: 52,3236 TL

Sterlin alış: 59,8730 TL

Sterlin satış: 60,0816 TL

Döviz kurları atağa kalktı: Türk Lirası eridiDöviz kurları atağa kalktı: Türk Lirası eridi

10 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,18 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 72,43 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Akaryakıtta indirim 1 gün sürdü: Zam yine kapıdaAkaryakıtta indirim 1 gün sürdü: Zam yine kapıda

10 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Hiç yaşanmamış gibi: Borsa savaş öncesi konumundaHiç yaşanmamış gibi: Borsa savaş öncesi konumunda

10 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kripto piyasasında iyimserlik havası: ETH yeni seviyeleri test ediyorKripto piyasasında iyimserlik havası: ETH yeni seviyeleri test ediyor

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Ekonomi
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Servet bu şehirde değerlendi
Servet bu şehirde değerlendi