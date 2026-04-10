Akaryakıttaki indirim sevinci kursakta kaldı! Yine zam geliyor

Ortadoğu'daki savaş, küresel petrolün kalbi sayılan Basra Körfezi’nde tansiyonu yeniden yükseltti. Dünya arzının yaklaşık üçte birinin karşılandığı bölgede, İran’ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı’nda ateşkese rağmen gemi geçişlerinin durdurulması piyasaları tedirgin etti.

Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 10’u aşan düşüş, pompaya indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı tarihin en büyük indirimi ile 12,94 lira gerilerken, benzinde 1,09 liralık indirim uygulandı.

DAHA KEYFİNİ SÜRMEDEN ZAM HABERİ

Petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü harekete geçmesiyle akaryakıta zam haberi de geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in, sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yarından itibaren motorine 4,12 lira, benzine ise 44 kuruş zam bekleniyor.

BUGÜN NE KADAR?

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 62,18 lira, Ankara’da 63,15 lira, İzmir’de 63,43 lira, doğu illerinde ise 64,78 lira seviyesinde.

Motorin fiyatları ise İstanbul’da 72,43 lira, Ankara’da 73,56 lira, İzmir’de 73,84 lira, doğu illerinde 75,29 liradan satılıyor.

ZAM SONRASI TABLO NASIL OLACAK?

Cumartesi gününden itibaren zamlı tarifeyle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 62,62 lira, Ankara’da 63,59 lira, İzmir’de 63,87 lira, doğu illerinde ise 65,22 liraya yükselecek.