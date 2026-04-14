Motorinde beklenen indirim tabelaya yansıdı!

Beklenen indirim geldi! 14 Nisan'ın ilk saatlerinden itibaren motorin fiyatlarında 4 TL 35 kuruşluk zam tabelalara yansıdı. Ateşkes sürecinde 93 dolara kadar düşen brent petrol fiyatları, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması ile 100 dolar civarında dengelendi. Gerilimin devam etmesiyle yeni bir zam kapıda olabilir.