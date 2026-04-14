Motorinde beklenen indirim tabelaya yansıdı!
Yayınlanma:
Beklenen indirim geldi! 14 Nisan'ın ilk saatlerinden itibaren motorin fiyatlarında 4 TL 35 kuruşluk zam tabelalara yansıdı. Ateşkes sürecinde 93 dolara kadar düşen brent petrol fiyatları, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması ile 100 dolar civarında dengelendi. Gerilimin devam etmesiyle yeni bir zam kapıda olabilir.
14 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,65 TL
|Motorin
|72,26 TL
|LPG
|34,99 TL
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,51 TL
|Motorin
|72,12 TL
|LPG
|34,39 TL
14 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,62 TL
|Motorin
|73,38 TL
|LPG
|34,87 TL
14 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,90 TL
|Motorin
|73,66 TL
|LPG
|34,79 TL
14 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.856,10 TL
Gram altın satış: 6.856,96 TL
14 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,53 TL
Gram gümüş satış: 110,63 TL
14 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6925 TL
Dolar satış: 44,7153 TL
Euro alış: 52,5979 TL
Euro satış: 52,6977 TL
Sterlin alış: 60,4091 TL
Sterlin satış: 60,5508 TL
