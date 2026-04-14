Motorinde beklenen indirim tabelaya yansıdı!

Motorinde beklenen indirim tabelaya yansıdı!
Beklenen indirim geldi! 14 Nisan'ın ilk saatlerinden itibaren motorin fiyatlarında 4 TL 35 kuruşluk zam tabelalara yansıdı. Ateşkes sürecinde 93 dolara kadar düşen brent petrol fiyatları, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması ile 100 dolar civarında dengelendi. Gerilimin devam etmesiyle yeni bir zam kapıda olabilir.

14 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,65 TL
Motorin72,26 TL
LPG34,99 TL

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,51 TL
Motorin72,12 TL
LPG34,39 TL

14 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,62 TL
Motorin73,38 TL
LPG34,87 TL

14 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,90 TL
Motorin73,66 TL
LPG34,79 TL

14 NİSAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 62,65 TL

İstanbul Anadolu: 62,51 TL

Ankara: 63,62 TL

İzmir: 63,90 TL

14 NİSAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 72,26 TL

İstanbul Anadolu: 72,12 TL

Ankara: 73,38 TL

İzmir: 73,66 TL

14 NİSAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 34,99 TL

İstanbul Anadolu: 34,39 TL

Ankara: 34,87 TL

İzmir: 34,79 TL

14 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.856,10 TL

Gram altın satış: 6.856,96 TL

Abluka mı, anlaşma mı: Çelişkiler altın fiyatlarını coşturdu

14 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,53 TL

Gram gümüş satış: 110,63 TL

Hürmüz'de kriz kızışırken gümüş eşikleri aştı

14 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,6925 TL

Dolar satış: 44,7153 TL

Euro alış: 52,5979 TL

Euro satış: 52,6977 TL

Sterlin alış: 60,4091 TL

Sterlin satış: 60,5508 TL

Dolarda çöküş TL'ye yansımadı: Euro zirveye koştu

14 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

14 Nisan 2026 BIST 100 güncel verileri

14 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Abluka coinlere yaradı: BTC ve ETH 24 saatte ani yükseldi

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

