Abluka coinlere yaradı: BTC ve ETH 24 saatte ani yükseldi

ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması doları zadelerken, kripto yatırımcısının yüzünü güldürdü. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 4,75 oranında yükselişle en son 18 Mart'ta görülen fiyatlara ulaşarak 74 bin 396,43 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde tam 7,72 yükseldi, ve yine marttan beri ilk kez 2 bin 366 dolarda işlem gördü.