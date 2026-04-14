Abluka coinlere yaradı: BTC ve ETH 24 saatte ani yükseldi
ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması doları zadelerken, kripto yatırımcısının yüzünü güldürdü. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 4,75 oranında yükselişle en son 18 Mart'ta görülen fiyatlara ulaşarak 74 bin 396,43 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde tam 7,72 yükseldi, ve yine marttan beri ilk kez 2 bin 366 dolarda işlem gördü.
14 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $74.396,43 (%+4,75)
- Ethereum (ETH): $2.366,49 (%+7,72)
- Toplam piyasa değeri: 2,52 trilyon $
- 24s toplam hacim: 51,43 milyar $
- Saat: 09:30
14 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$74.396,43
|%+4,75
|$70.588,52
|$74.896,31
|51,43 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.366,49
|%+7,72
|$2.176,32
|$2.393,76
|26,25 milyar $
14 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|RAVE
|11,18 $
|+%74,65
|MON
|$3,606.00
|+%10,97
|ALGO
|$1,108.00
|+%8,60
|VVV
|9,05 $
|+%8,45
|WLD
|$3,192.00
|+%8,07
14 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|STABLE
|$2,652.00
|-%8,34
|NIGHT
|$3,600.00
|-%7,38
|DASH
|40,29 $
|-%6,57
|SIREN
|7,669$
|-%3,21
|TAO
|253,17 $
|-%3,09
14 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.856,10 TL
Gram altın satış: 6.856,96 TL
Abluka mı, anlaşma mı: Çelişkiler altın fiyatlarını coşturdu
14 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,53 TL
Gram gümüş satış: 110,63 TL
Hürmüz'de kriz kızışırken gümüş eşikleri aştı
14 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6925 TL
Dolar satış: 44,7153 TL
Euro alış: 52,5979 TL
Euro satış: 52,6977 TL
Sterlin alış: 60,4091 TL
Sterlin satış: 60,5508 TL
Dolarda çöküş TL'ye yansımadı: Euro zirveye koştu
14 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT
Motorin (dizel): 72,26 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Motorinde beklenen indirim tabelaya yansıdı!
14 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
14 Nisan 2026 BIST 100 güncel verileri