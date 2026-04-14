Abluka coinlere yaradı: BTC ve ETH 24 saatte ani yükseldi

Yayınlanma:
ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması doları zadelerken, kripto yatırımcısının yüzünü güldürdü. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 4,75 oranında yükselişle en son 18 Mart'ta görülen fiyatlara ulaşarak 74 bin 396,43 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde tam 7,72 yükseldi, ve yine marttan beri ilk kez 2 bin 366 dolarda işlem gördü.

14 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $74.396,43 (%+4,75)
  • Ethereum (ETH): $2.366,49 (%+7,72)
  • Toplam piyasa değeri: 2,52 trilyon $
  • 24s toplam hacim: 51,43 milyar $
  • Saat: 09:30

14 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$74.396,43%+4,75$70.588,52$74.896,3151,43 milyar $
Ethereum (ETH)$2.366,49%+7,72$2.176,32$2.393,7626,25 milyar $

14 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
RAVE11,18 $+%74,65
MON$3,606.00+%10,97
ALGO$1,108.00+%8,60
VVV9,05 $+%8,45
WLD$3,192.00+%8,07

14 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
STABLE$2,652.00-%8,34
NIGHT$3,600.00-%7,38
DASH40,29 $-%6,57
SIREN7,669$-%3,21
TAO253,17 $-%3,09

14 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.856,10 TL

Gram altın satış: 6.856,96 TL

Abluka mı, anlaşma mı: Çelişkiler altın fiyatlarını coşturdu

14 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,53 TL

Gram gümüş satış: 110,63 TL

Hürmüz'de kriz kızışırken gümüş eşikleri aştı

14 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,6925 TL

Dolar satış: 44,7153 TL

Euro alış: 52,5979 TL

Euro satış: 52,6977 TL

Sterlin alış: 60,4091 TL

Sterlin satış: 60,5508 TL

Dolarda çöküş TL'ye yansımadı: Euro zirveye koştu

14 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT

Motorin (dizel): 72,26 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Motorinde beklenen indirim tabelaya yansıdı!

14 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

