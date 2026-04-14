Abluka mı, anlaşma mı: Çelişkiler altın fiyatlarını coşturdu

ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukası başladı. Fakat ABD'den gelen açıklamalarda top İran'a atılarak hala anlaşma için kapı bırakıldı. Çelişkili hareketler ve açıklamalar arasında da altın fiyatları tırmandı. Gram altın an itibarıyla 6 bin 856,96 TL'den, ons altın ise 4 bin 768,26 dolardan işlem görüyor.