Abluka mı, anlaşma mı: Çelişkiler altın fiyatlarını coşturdu
14 NİSAN 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram altın (satış): 6.856,96 TL
- Ons altın (satış): 4.768,26 $
14 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın
TL
|6.856,10 TL
|6.856,96 TL
|%0,63
|6:53
|Ons altın
$
|4.767,66 $
|4.768,26 $
|%0,55
|7:08
|Çeyrek altın TL
|11.194,00 TL
|11.423,00 TL
|%0,68
|6:53
|Yarım altın
TL
|22.354,00 TL
|22.949,00 TL
|%0,68
|6:53
|Tam altın
TL
|43.471,73 TL
|44.355,27 TL
|-%0,85
|17:06
|Cumhuriyet altını TL
|44.572,00 TL
|45.760,00 TL
|%0,67
|6:53
|Külçe altın ($/kg)
|152.604,00 $
|152.624,00 $
|%0,60
|6:53
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI
|Kalem
|13 Nisan 2026
|14 Nisan 2026
|Fark
|Gram altın (
satış)
|6.767,33 TL
|6.856,96 TL
|+89,63 TL
|Ons altın
(satış)
|4.707,76 $
|4.768,26 $
|+60,50 $
14 NİSAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.856,10 TL
Gram altın satış: 6.856,96 TL
14 NİSAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 11.194,00 TL
Çeyrek altın satış: 11.423,00 TL
14 NİSAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 22.354,00 TL
Yarım altın satış: 22.949,00 TL
14 NİSAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 43.471,73 TL
Tam altın satış: 44.355,27 TL
14 NİSAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 44.572,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 45.760,00 TL
14 NİSAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış: 4.767,66 $
Ons altın satış: 4.768,26 $
14 NİSAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
Külçe altın alış: 152.604,00 $
Külçe altın satış: 152.624,00 $
14 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,53 TL
Gram gümüş satış: 110,63 TL
Hürmüz'de kriz kızışırken gümüş eşikleri aştı
14 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6867 TL
Dolar satış: 44,7250 TL
Euro alış: 52,5896 TL
Euro satış: 52,6929 TL
Sterlin alış: 60,3982 TL
Sterlin satış: 60,5455 TL
Dolarda çöküş TL'ye yansımadı: Euro zirveye koştu
14 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT
Motorin (dizel): 72,26 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Motorinde beklenen indirim tabelaya yansıdı!
14 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
14 Nisan 2026 BIST 100 güncel verileri