Hürmüz'de kriz kızışırken gümüş eşikleri aştı
ABD'nin Hürmüz boğazına olan ablukasının başlamasıyla gümüş sert yükselişe geçti. Yükseliş devam ederse, beyaz metal geçen haftadan beri en yüksek değerine ulaşacak. Gram altın 110 TL sınırını, ons ise 75 dolar sınırını aşmış bulunmakta. An itibarıyla gram gümüş 110,63 TL'den, ons gümüş ise 76,94 TL'den işlem görüyor.
14 NİSAN 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 110,63 TL
- Ons gümüş (satış): 76,94 $
14 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram
gümüş
|110,53 TL
|110,63 TL
|%1,82
|6:53
|Ons
gümüş
|76,87 $
|76,94 $
|%1,79
|7:08
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|13 Nisan 2026
|14 Nisan 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|106,42 TL
|110,63 TL
|+4,21 TL
|Ons gümüş (satış)
|73,93 $
|76,94 $
|+3,01 $
14 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.856,10 TL
Gram altın satış: 6.856,96 TL
14 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6867 TL
Dolar satış: 44,7250 TL
Euro alış: 52,5896 TL
Euro satış: 52,6929 TL
Sterlin alış: 60,3982 TL
Sterlin satış: 60,5455 TL
14 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT
Motorin (dizel): 72,26 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
