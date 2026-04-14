Dolarda çöküş TL'ye yansımadı: Euro zirveye koştu

Hürmüz boğazı ablukası başladı. ABD İran'a anlaşma için açık kapı bıraktı, ama abluka için NATO ülkelerinden destek bulamadı. Dolar endeksi Mart başından beri ne düşük seviyesini gördü, 98,32 puana geriledi. Dolardaki düşüş TL karşısına yansımazken euro ve sterlin TL karşısında yeni rekor kırdı. An itibarıyla dolar 44,7153 TL'den, euro 52,6977 TL'den, sterlin ise 60,5508 TL'den işlem görüyor.