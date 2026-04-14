Dolarda çöküş TL'ye yansımadı: Euro zirveye koştu
Hürmüz boğazı ablukası başladı. ABD İran'a anlaşma için açık kapı bıraktı, ama abluka için NATO ülkelerinden destek bulamadı. Dolar endeksi Mart başından beri ne düşük seviyesini gördü, 98,32 puana geriledi. Dolardaki düşüş TL karşısına yansımazken euro ve sterlin TL karşısında yeni rekor kırdı. An itibarıyla dolar 44,7153 TL'den, euro 52,6977 TL'den, sterlin ise 60,5508 TL'den işlem görüyor.
14 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET
14 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar
(USD)
|44,6925
|44,7153
|%0,06
|7:36
|Euro
(EUR)
|52,5979
|52,6977
|%0,22
|7:36
|Sterlin
(GBP)
|60,4091
|60,5508
|%0,26
|7:36
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|13 Nisan 2026
|14 Nisan 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|44,7178 TL
|44,7153 TL
|-0,0025 TL
|Euro (EUR) (satış)
|52,3897 TL
|52,6977 TL
|+0,3080 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|60,2407 TL
|60,5508 TL
|+0,3101 TL
14 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.856,10 TL
Gram altın satış: 6.856,96 TL
14 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,53 TL
Gram gümüş satış: 110,63 TL
14 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT
Motorin (dizel): 72,26 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
