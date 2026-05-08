Avrupa’nın Çin’e 'veda' etmesinin milyar dolarlık faturası

Çin Ticaret ve Sanayi Odası, AB'nin Çinli teknoloji sağlayıcılarını ağ altyapısından tamamen dışlaması durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel sonuçları analiz ediyor. Rakamlar çok büyük.

GÜVENLİĞİN AĞIR FATURASININ BEDELİ 400 MİLYAR DOLAR

Araştırmaya göre, Çin teknolojisine getirilecek yasak, AB'ye önümüzdeki beş yıl içinde 400 milyar dolardan fazla maliyete yol açabilir. Bu maliyetin neredeyse yarısı yalnızca Almanya tarafından karşılanacaktır.

AB, Çin teknoloji bileşenleri ve ekipmanlarının kritik ağ sektörüne yüksek risk oluşturduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, Huawei ve ZTE gibi tedarikçileri Avrupa ağlarından kademeli olarak çıkarmaya karar vermiştir.

Bu fikir birkaç yıldır gündemdeydi. Eğer bu adım hayata geçerse, Huawei, sınırları dışında geniş bir teknoloji tedarikçi ağına sahip olduğu için, zarar görecek birçok Çinli şirketten ilki olacak.

Ancak Çin Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı araştırmanın da uyardığı gibi, AB böyle bir önlemi uygulamaya koyduktan sonra ciddi zorluklarla da karşılaşabilir.

Konu hala tartışılırken, çalışma, AB'nin enerji ve telekomünikasyon da dahil olmak üzere 18 kritik sektörde Çinli tedarikçilere getirdiği yasağın, 2026 ile 2030 yılları arasında birliğe 367,8 milyar euro (432,83 milyar dolar) maliyet getireceğini ortaya koydu.

Huawei Central'ın yayınladığı bir raporda ayrıca şu ifadeler yer alıyor: "AB, ekipmanları değiştirmek, varlıkları silmek ve dijitalleşmede verimlilik düşüşü ve gecikmelerle karşı karşıya kalmak zorunda kalacak"

Raporda ayrıca Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya ve Hollanda dahil olmak üzere altı AB ülkesinin 10 milyar avroyu aşan kayıplar yaşayacağı iddia ediliyor. Almanya için maliyetler 170,8 milyar euroya ulaşabilir.