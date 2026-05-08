Bombalarla birlikte altın da düştü, ateşkesle toparlandı

Gece saatlerinde ABD'nin İran'ı tekrar bombalamasıyla düşüşe geçen altın fiyatları, iki tarafın da ateşkes devam ediyor açıklamalarıyla tekrar yükselişe geçti. Dün 6 bin 900 TL'yi geçen gram altın bugün 6 bin 880,27 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise 4 bin 720,35 dolardan işlem görüyor.

8 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.880,27 TL
  • Ons altın (satış): 4.720,35 $

8 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın
TL		6.879,55 TL6.880,27 TL%0,946:49
Ons altın
$		4.719,86 $4.720,35 $%0,747:04
Çeyrek altın TL11.213,00 TL11.346,00 TL%0,776:49
Yarım altın
TL		22.427,00 TL22.658,00 TL%0,786:49
Tam altın
TL		44.201,52 TL45.069,91 TL%1,1316:56
Cumhuriyet altını TL44.723,00 TL45.143,00 TL%0,786:49
Külçe altın ($/kg)151.900,00 $152.000,00 $%1,0617:00

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem7 Mayıs 20268 Mayıs 2026Fark
Gram altın (satış)6.916,66 TL6.880,27 TL-36,39 TL
Ons altın (satış)4.754,98 $4.720,35 $-34,63 $

8 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 116,35 TL

Gram gümüş satış: 116,42 TL

8 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3050 TL

Dolar satış: 45,3516 TL

Euro alış: 53,1584 TL

Euro satış: 53,2617 TL

Sterlin alış: 61,4114 TL

Sterlin satış: 61,5614 TL

8 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,79 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

