Bombalarla birlikte altın da düştü, ateşkesle toparlandı

Gece saatlerinde ABD'nin İran'ı tekrar bombalamasıyla düşüşe geçen altın fiyatları, iki tarafın da ateşkes devam ediyor açıklamalarıyla tekrar yükselişe geçti. Dün 6 bin 900 TL'yi geçen gram altın bugün 6 bin 880,27 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise 4 bin 720,35 dolardan işlem görüyor.