Ateşkes dövizi yatıştıramadı: Euro durulsa da dolar durmadı

Ateşkesin devamı ile döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. MB'nin müdehalelerine rağmen dolar kuru gün içerisinde 11 kuruş artarak 45,3583 TL'den işlem görüyor. Dün 53,40 TL'de rekor kırna euro ise bugün 53,2694 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise düne göre 15 kuruş değer kaybı ile 61,6660 TL'den işlem görmekte.

8 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 45,3583 TL
  • Euro (satış): 53,2694 TL
  • Sterlin (satış): 61,6660 TL

8 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar
(USD)		45,345245,3583%0,257:30
Euro
(EUR)		53,210453,2694%0,087:30
Sterlin
(GBP)		61,517061,6660%0,037:30

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem7 Mayıs 20268 Mayıs 2026Fark
Dolar (USD) (satış)45,2456 TL45,3583 TL+0,1127 TL
Euro (EUR) (satış)53,3931 TL53,2694 TL-0,1237 TL
Sterlin (GBP) (satış)61,8203 TL61,6660 TL-0,1543 TL

8 MAYIS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 45,3452 TL

Dolar (USD) satış: 45,3583 TL

8 MAYIS 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 53,2104 TL

Euro (EUR) satış: 53,2694 TL

8 MAYIS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 61,5170 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,6660 TL

8 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.879,55 TL

Gram altın satış: 6.880,27 TL

8 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 116,36 TL

Gram gümüş satış: 116,45 TL

8 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,79 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

8 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

8 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

