Ateşkes dövizi yatıştıramadı: Euro durulsa da dolar durmadı
Ateşkesin devamı ile döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. MB'nin müdehalelerine rağmen dolar kuru gün içerisinde 11 kuruş artarak 45,3583 TL'den işlem görüyor. Dün 53,40 TL'de rekor kırna euro ise bugün 53,2694 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise düne göre 15 kuruş değer kaybı ile 61,6660 TL'den işlem görmekte.
8 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar
(USD)
|45,3452
|45,3583
|%0,25
|7:30
|Euro
(EUR)
|53,2104
|53,2694
|%0,08
|7:30
|Sterlin
(GBP)
|61,5170
|61,6660
|%0,03
|7:30
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|7 Mayıs 2026
|8 Mayıs 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,2456 TL
|45,3583 TL
|+0,1127 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,3931 TL
|53,2694 TL
|-0,1237 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,8203 TL
|61,6660 TL
|-0,1543 TL
8 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.879,55 TL
Gram altın satış: 6.880,27 TL
8 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 116,36 TL
Gram gümüş satış: 116,45 TL
8 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,79 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
