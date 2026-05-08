Gümrükte yakaladılar: 34 milyar lira!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, uzman kadroları ve en son teknolojiye sahip analiz sistemlerini kullanarak yürüttüğü operasyonlarda tarihi sonuçlar elde etti. Bakanlık tarafından 8 Mayıs 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, gümrük kapılarında ve yurt genelinde yürütülen operasyonlar bir önceki yılın rekorlarını geride bıraktı.

NİSAN AYINDA %216’LIK ARTIŞ

Sadece nisan ayı verileri, kaçakçılıkla mücadelenin şiddetini rakamlarla ortaya koydu. Nisan ayında gerçekleştirilen 572 farklı operasyonda:

Yakalama tutarı, bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 216 oranında arttı.

Toplamda 12 milyar 359 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrükte uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 378 milyon lira

Nisan ayı operasyonlarında öne çıkan kalemler:

1,9 Ton Uyuşturucu Madde

111 Bin 625 Adet Tıbbi Malzeme

315 Ton Akaryakıt

208 Adet Araç

İLK DÖRT AYIN BİLANÇOSU: 34,2 MİLYAR TL

2026 yılının Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört ayında ise toplam 2 bin 264 farklı operasyona imza atıldı. Bu dönemdeki toplam yakalama tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artışla 34 milyar 203 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Gümrüklerde 828 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Dört aylık toplamda ele geçirilenler:

9,2 Ton Uyuşturucu Madde

1 Milyon 539 Bin Adet Makine Aksamı

862 Bin 643 Adet Elektrik/Elektronik Eşya

459 Bin 539 Adet Tıbbi Malzeme

Bakanlık, tütün mamullerinden tarihi eserlere, tekstil malzemelerinden akaryakıta kadar çok geniş bir yelpazede kaçakçılık faaliyetlerinin engellendiğini vurguladı.

"AİLE VE NÜFUS ON YILI" VİZYONU İLE 7/24 MESAİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2026 yılının "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, Gümrük Muhafaza ekiplerinin sorumluluğunun daha da arttığı belirtildi.