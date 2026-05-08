Gümüş fiyatları yükselmeye kaldığı yerden devam ediyor

Dün seri yükselişe geçen gümüş fiyatları, ABD'nin İran'ı bombalamasıyla gerilemişti. Ateşkesin devma ettiği açıklamalarının ardından gümüş fiyatları yeniden yükselmeye başladı Dün 120 TL sınırına dayanan gram gümüş bugün 116,45 TL'den işlem görüyor. Dün 82 dolara kadar yükselen osn gümüş ise bugün 79,87 dolardan işlem görüyor.