Gümüş fiyatları yükselmeye kaldığı yerden devam ediyor

Dün seri yükselişe geçen gümüş fiyatları, ABD'nin İran'ı bombalamasıyla gerilemişti. Ateşkesin devma ettiği açıklamalarının ardından gümüş fiyatları yeniden yükselmeye başladı Dün 120 TL sınırına dayanan gram gümüş bugün 116,45 TL'den işlem görüyor. Dün 82 dolara kadar yükselen osn gümüş ise bugün 79,87 dolardan işlem görüyor.

8 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram gümüş (satış): 116,45 TL
  • Ons gümüş (satış): 79,87 $

8 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türüAlış (TL / $)Satış (TL / $)Günlük değişimSaat
Gram
gümüş		116,36 TL116,45 TL%2,087:08
Ons
gümüş		79,80 $79,87 $%1,897:23

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem7 Mayıs 20268 Mayıs 2026Fark
Gram gümüş (satış)118,54 TL116,45 TL-2,09 TL
Ons gümüş (satış)81,54 $79,87 $-1,67 $

8 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 116,36 TL

Gram gümüş satış: 116,45 TL

8 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 79,80 $

Ons gümüş satış: 79,87 $

8 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.879,55 TL

Gram altın satış: 6.880,27 TL

8 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3050 TL

Dolar satış: 45,3516 TL

Euro alış: 53,1584 TL

Euro satış: 53,2617 TL

Sterlin alış: 61,4114 TL

Sterlin satış: 61,5614 TL

8 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,79 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

8 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

8 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

