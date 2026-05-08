Gümüş fiyatları yükselmeye kaldığı yerden devam ediyor
Yayınlanma:
Dün seri yükselişe geçen gümüş fiyatları, ABD'nin İran'ı bombalamasıyla gerilemişti. Ateşkesin devma ettiği açıklamalarının ardından gümüş fiyatları yeniden yükselmeye başladı Dün 120 TL sınırına dayanan gram gümüş bugün 116,45 TL'den işlem görüyor. Dün 82 dolara kadar yükselen osn gümüş ise bugün 79,87 dolardan işlem görüyor.
8 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 116,45 TL
- Ons gümüş (satış): 79,87 $
8 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram
gümüş
|116,36 TL
|116,45 TL
|%2,08
|7:08
|Ons
gümüş
|79,80 $
|79,87 $
|%1,89
|7:23
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|7 Mayıs 2026
|8 Mayıs 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|118,54 TL
|116,45 TL
|-2,09 TL
|Ons gümüş (satış)
|81,54 $
|79,87 $
|-1,67 $
8 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.879,55 TL
Gram altın satış: 6.880,27 TL
8 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3050 TL
Dolar satış: 45,3516 TL
Euro alış: 53,1584 TL
Euro satış: 53,2617 TL
Sterlin alış: 61,4114 TL
Sterlin satış: 61,5614 TL
8 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,79 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
8 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
8 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
