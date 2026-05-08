Akaryakıt tabelaları yine değişti: Benzin fiyatlarında indirim devrede

50 kuruşluk zam sonrası benzin fiyatlarına 2,74 TL indirim geldi. Eşel mobil sistemiyle indirimin 2 TL 5 kuruşu ÖTV'den karşılanırken, 69 kuruşluk indirim ise pompalara yansıdı. Dün 100 dolara kadar düşen brent petrol ise bugün 104 dolar civarında dengelenmiş durumda.

8 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,79 TL
Motorin71,77 TL
LPG33,89 TL

8 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,65 TL
Motorin71,63 TL
LPG33,29 TL

8 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin64,76 TL
Motorin72,89 TL
LPG33,87 TL

8 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin65,04 TL
Motorin73,16 TL
LPG33,69 TL

8 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.879,55 TL

Gram altın satış: 6.880,27 TL

8 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 116,36 TL

Gram gümüş satış: 116,45 TL

8 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3452 TL

Dolar satış: 45,3583 TL

Euro alış: 53,2104 TL

Euro satış: 53,2694 TL

Sterlin alış: 61,5170 TL

Sterlin satış: 61,6660 TL

8 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

8 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

