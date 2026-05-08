Akaryakıt tabelaları yine değişti: Benzin fiyatlarında indirim devrede
8 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,79 TL
|Motorin
|71,77 TL
|LPG
|33,89 TL
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,65 TL
|Motorin
|71,63 TL
|LPG
|33,29 TL
8 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,76 TL
|Motorin
|72,89 TL
|LPG
|33,87 TL
8 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,04 TL
|Motorin
|73,16 TL
|LPG
|33,69 TL
8 MAYIS 2026 BENZİN NE KADAR?
8 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.879,55 TL
Gram altın satış: 6.880,27 TL
Bombalarla birlikte altın da düştü, ateşkesle toparlandı
8 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 116,36 TL
Gram gümüş satış: 116,45 TL
Gümüş fiyatları yükselmeye kaldığı yerden devam ediyor
8 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3452 TL
Dolar satış: 45,3583 TL
Euro alış: 53,2104 TL
Euro satış: 53,2694 TL
Sterlin alış: 61,5170 TL
Sterlin satış: 61,6660 TL
Ateşkes dövizi yatıştıramadı: Euro durulsa da dolar durmadı
8 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Borsa İstanbul rekor sonrası dinlenmede: Güne düşüşle başladı
8 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
Bitcoin’de 80 bin rüyası kısa sürdü: Zirveden aşağı yuvarlandı