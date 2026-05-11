Enflasyon Japon giyim devini korkuttu: Türkiye'ye gelme planını askıya aldı

Japonya merkezli moda devi Uniqlo hakkında yıllardır konuşulan “Türkiye’ye geliyor” iddiaları, ekonomik gerçeklere takıldı. Perakende ve Alışveriş Merkezleri (AVM) sektöründen üst düzey bir temsilcinin verdiği bilgilere göre, markanın Türkiye stratejisi kısa vadede tamamen durdurulmuş durumda.

Sektör kaynakları, Japon şirketinin Türkiye’ye adım atmak için öncelikle yatırım ortamının iyileşmesini ve dizginlenemeyen enflasyonun düşmesini şart koştuğunu belirtiyor.

"İKİ YIL BOYUNCA BÖYLE BİR PLANIMIZ YOK"

Uzun süredir markayla temas halinde olan sektör temsilcisi, Ekonomim'den Yener Karadeniz'e haberine göre görüşmelerin detaylarını şu sözlerle aktardı:

“Uniqlo şu anda stratejik olarak Türkiye’ye bakmıyor. Biz AVM tarafında kendilerine yakınız. Hatta bizden bir yatırımcı, ‘Bu markanın Türkiye temsilciliğini almak istiyorum’ diyerek destek istedi. Biz de marka tarafıyla görüştük. Bize, ‘Önümüzdeki 2 yıl içerisinde böyle bir planımız yok. Öncelikle yatırım ortamının düzelmesi gerekiyor. Enflasyonun da düşmesi önemli. Sonrasında duruma tekrar bakacağız’ yanıtını verdiler.”

Aynı kaynak, markanın Türkiye pazarına girmesi durumunda taşları yerinden oynatacağını savunarak, “Türkiye’den çok ciddi bir kitle gidip yurt dışından alışveriş yapıyor. Herkes o markayı almak istiyor. Açıkçası ben de almak isterim” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DEN 3 ŞİRKET TEDARİK LİSTESİNDE

Uniqlo henüz Türkiye’de mağaza açmasa da üretim ayağında yerli şirketlerle sınırlı bir iş birliği yürütüyor.

Markanın paylaştığı “Temel Kumaş Fabrikası ve Yardımcı Malzeme Fabrikası Listesi”nde Türkiye’den Akın Tekstil, SML Etiket ve Levinson Deri olmak üzere 3 şirket yer alıyor. Ancak 705 üreticinin bulunduğu küresel tedarikçi listesinde aslan payını Çin, Bangladeş ve Endonezya gibi ülkeler almaya devam ediyor.

DÜNYA DEVİ REKOR KOŞARKEN TÜRKİYE BEKLEMEDE

Uniqlo’nun çatı şirketi olan Fast Retailing, bugün 22 milyar doları (3.4 trilyon yen) aşan gelirleriyle dünyanın en büyük moda grupları arasında bulunuyor.

Dünya genelinde 2 bin 500’den fazla mağazası olan şirket, özellikle ABD, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde dev yatırımlara odaklanmış durumda. Şirketin 2026 mali yılı için gelir beklentisi 3.75-3.8 trilyon yen bandında seyrederken, üst üste beşinci kez rekor kârlılık hedefliyor.

Dev şirket küresel büyüme planlarına Chicago, San Francisco ve Varşova gibi şehirleri dahil ederken, Türkiye’nin bu listenin dışında kalması dikkat çekiyor.

İRLANDA MERKEZLİ PRİMARK DA "YER" BULAMIYOR

Türkiye pazarıyla ilgilenen bir diğer dev olan İrlanda merkezli Primark da benzer zorluklarla karşı karşıya. Uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen Primark’ın Türkiye’ye girmek için mağaza yeri aradığı ancak şirketin “en az 3 bin metrekarelik bağımsız bina” kriterinin mevcut gayrimenkul piyasasında karşılanamadığı belirtiliyor.

Özellikle İstanbul’da bu büyüklükte tek parça alan bulunamaması, 450’den fazla mağazası olan İrlandalı zincirin giriş sürecini yavaşlatıyor.