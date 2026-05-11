TOGG Çinli şirketle el sıkıştı: Milyarlarca lira zarar açıklamışlardı

2023 yılında başlayan satış serüveninin ardından 2024 yılında 13,75 milyar TL, geride bıraktığımız 2025 yılında ise 14,61 milyar TL zarar açıklayan TOGG, önemli bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Babayiğitlerin Togg bilançosu: 14.6 milyar lira zarar

Sektör uzmanlarının, Türkiye pazarındaki yerel başarısını uluslararası arenaya taşıyamadığı müddetçe küresel markalar klasmanına girmekte zorlanacağı uyarısı yaptığı TOGG'un fiyatları içeride de pahalı kalmlıştı.

EKONOMİK MODEL TALEBİ VE 2027 TAKVİMİ

Şu an için piyasada T10X (SUV - Arazi Aracı) ve T10F (Sedan - Binek Araç) modelleriyle boy gösteren TOGG’un satış bedellerinin ortalama 2 milyon TL barajını aşması, geniş kitlelerin bu araca ulaşmasını imkansız kılıyor. Daha uygun fiyatlı ve ekonomik bir araç beklentisine yanıt veren şirket, yeni modellerin ancak 2027 yılında yollarda olabileceğini açıkladı.

ÇİNLİ DEVİN İŞTİRAKİYLE STRATEJİK ORTAKLIK

TOGG tarafından servis edilen bilgilere göre, marka yeni "B segmenti" (Küçük sınıf araçlar) ailesini hayata geçirmek için önemli bir iş birliğine imza attı. Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden olan CATL’in (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) iştiraki CAIT ile ortak bir platform kurmak üzere anlaşıldı. Bu ortaklık kapsamında TOGG, hazır bir platform satın almak yerine, mühendislik gücüyle geliştirme sürecinde bizzat yer alacak ve ürünü kendi kullanıcılarının gereksinimlerine göre dizayn edecek.

Faturası millete, hediyesi liderlere! Togg'da 28 milyarlık 'delik'

Bu teknolojik ittifakta, platformun temel yapısını CAIT sağlarken; kullanıcıların deneyimi, ürünün teknik şartları ve dijital altyapı konusunda TOGG ana belirleyici olacak. Anlaşma, CAIT bünyesindeki "Bedrock Şasi" teknolojisi ile TOGG’un mühendislik yeteneklerini birleştirerek Türkiye pazarı için yeni nesil elektrikli otomobillerin üretimini hızlandırmayı amaçlıyor.

ÜÇ YENİ MODEL YOLDA

Söz konusu iş birliği neticesinde geliştirilecek olan üç farklı modelin, 2027 yılının ortasından başlayarak aşamalı bir şekilde Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine sunulması planlanıyor.

Üretilmesi hedeflenen bu daha düşük maliyetli modeller, öncelikle iç pazardaki alıcılara hitap edecek, ilerleyen dönemlerde ise yurt dışı pazarlara ihraç edilecek.