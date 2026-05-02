Altında büyük zarar! 24 bin lira çöp oldu

Geçtiğimiz ay altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla "daha da yükselecek" beklentisine giren ve birikimini korumaya çalışan halk, sert bir darbe yedi.

Türkiye külçe külçe aldı kasaya doldurdu: Altında rekor

Nakit parası olmadığı için kredi kartına taksitle altın alanlar, banka komisyonları, işçilik maliyetleri ve dünyadaki fiyat düşüşüyle birlikte devasa bir zarara uğradı. Bir ay önce 84 bin lira borçlanılarak alınan 10 gramlık bir bilezik, bugün bozdurulmak istendiğinde halkın eline sadece 60 bin lira geçiyor.

VADE FARKI VE FİYAT DÜŞÜŞÜ HALKI VURDU

Kuyumculuk sektöründe kredi kartına uygulanan 3 aylık taksit seçeneği, POS cihazı komisyonları nedeniyle peşin fiyata %8 ile %10 arasında bir vade farkı yüklenmesine sebep oluyor.

Altının zirve yaptığı dönemde borçla altına sığınan bir tüketici, vade farkıyla birlikte 10 gramlık işçilikli bilezik için 84 bin liralık ödeme yükümlülüğü altına girdi. Ancak altının ons ve gram bazındaki ani düşüşüyle aynı bileziğin vitrin fiyatı 66 bin liraya kadar indi.

BÜYÜK ZARARIN ADI: İŞÇİLİK KESİNTİSİ

Fiyatlardaki gerileme nedeniyle paniğe kapılan ya da artan hayat pahalılığı karşısında acil nakit ihtiyacı duyan yurttaşlar, aldıkları bileziği satmak istediklerinde "işçilik maliyeti" engeline takılıyor. Vitrinde 66 bin lira olan bileziği kuyumcular ortalama 60 bin liradan geri alıyor. Sonuç olarak, sadece 30 gün önce 84 bin liraya borçlanan bir yurttaş, bu süreçte tam 24 bin lira zarar etmiş oluyor.

BORÇLA YATIRIMIN AĞIR BEDELİ

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'ye konuşan Kapalıçarşı kuyumcularından Ramazan Keskintaş, halkın içine düştüğü durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Fiyatlar yükselince herkes 'altın uçuyor' diyerek kredi kartına yüklendi. Biz 'kredi kartıyla, vade farkı ödeyerek altına yatırım yapılmaz' dememize rağmen dinletemedik. Çünkü banka o taksite faiz uyguluyor. Ayrıca işçilikli ürünler satılırken değer kaybeder. Şimdi fiyatlar düşünce herkes zararına bozdurmaya çalışıyor."

ASGARİ ÖDEME TUZAĞI VE KATLANAN FAİZLER

Taksitle altına yönelen halkı bekleyen en büyük tehlike ise kredi kartı ekstreleri. 84 bin liralık borcun taksitlerini ödemekte zorlanan milyonlar, ekstre geldiğinde sadece asgari tutarı yatırabiliyor.

Hürmüz piyasaları rayından çıkardı: Altın sert düştü petrol fırladı

Bu noktada %4-5 seviyelerine ulaşan kredi kartı gecikme faizleri devreye giriyor. Altın fiyatları ilerleyen aylarda toparlansa bile, bankaya kaptırılan bu yüksek faizler nedeniyle halkın zarardan kurtulması uzun süre imkansız görünüyor.