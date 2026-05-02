Türkiye'nin sattığı altın miktarını duyurdu: ABD medyasında gündem oldu

Küresel jeopolitik gerilimler ve tırmanan enflasyon karşısında dünya genelindeki merkez bankaları "güvenli liman" altına yönelirken, Türkiye’nin bu süreçteki farklı stratejisi ABD medyasının dikkatini çekti.

New York Times (NYT), gelişmekte olan ekonomilerin devasa talebiyle ons altın fiyatının tarihte ilk kez 5 bin doları aşmasını mercek altına aldığı analizinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerindeki hareketliliği ve Türk lirasını desteklemek için elden çıkarılan miktarı tüm ayrıntılarıyla paylaştı.

TÜRKİYE'NİN SATTIĞI ALTINLAR ABD MEDYASINDA GÜNDEM OLDU

New York Times tarafından yayımlanan kapsamlı analizde, Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların küresel finans sisteminde yarattığı şok dalgaları ele alındı. Dünya Altın Konseyi verilerine dayandırılan haberde; Polonya, Çin, Çek Cumhuriyeti ve Özbekistan gibi ülkelerin stratejik bir varlık olarak gördükleri altına sığınarak rezervlerini artırdıkları belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın Rus rezervlerini dondurmasının birçok ülke için dönüm noktası olduğu vurgulanan analizde, altının herhangi bir para birimine bağlı olmaması nedeniyle "sistemin dışında" bir güvence sunduğu hatırlatıldı.

Ancak küresel ölçekte altın toplama yarışı sürerken, Türkiye’nin rezervlerini kullanım biçimi dünya piyasalarında farklı bir başlık olarak öne çıktı.

ELDEN ÇIKARILAN MİKTARI DUYURDU

NYT analizinde yer alan en çarpıcı detay, Türkiye’nin kısa süre içinde elden çıkardığı altın miktarı oldu. Habere göre TCMB, şubat ayında bölgesel gerilimlerin artmasıyla birlikte rezervlerinden yaklaşık 120 ton altın satışı gerçekleştirdi veya bu miktarla swap (takas) işlemi yaptı. New York Times, Türkiye’nin bu hamlesinin arkasındaki temel motivasyonu şu sözlerle açıkladı:

"Satışlar, enflasyon endişeleri ve ekonomik görünümle ilgili kaygılar arasında hızla değer kaybeden Türk lirasını desteklemek amacıyla yapıldı. Genel olarak merkez bankaları, ithalat fiyatlarını yükselten ve enflasyonu kötüleştiren zayıf para birimlerinden kaçınmak için bu tür adımlar atıyor."

Analizde, 1970’lerden sonra "modası geçmiş" bir yatırım olarak görülen altının, günümüzün parçalı jeopolitik yapısında ülkelerin ekonomik özerkliklerini korumak adına yeniden vazgeçilmez bir araç haline geldiği kaydedildi. Türkiye’nin döviz kurundaki oynaklığı dengelemek adına başvurduğu bu büyük ölçekli satışın, küresel altın piyasasındaki arz-talep dengesi açısından kritik bir veri olduğu ifade edildi.