Bankacılık devi açıkladı: Yarın herkes için daha pahalı olacak

Merkez Bankası yarın yılın üçüncü faiz kararını açıklayacak. Kredi borcundan mevduat getirisine milyonların cebini etkileyecek bu karar için bankacılık devi Citi faizin arttırılacağını öngördü.

Küresel bankacılık devi Citigroup (Citi), Ortadoğu’da tırmanan İran krizinin Türk Lirası (TL) üzerindeki yükü ağırlaştırdığını belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mevcut politikalarını değiştirmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Milyonların cebini doğrudan etkileyen kur ve enflasyon sarmalı, uluslararası finans kuruluşunun ana gündem maddesi oldu.

Aralarında Johanna Chua’nın da bulunduğu Citi ekonomistleri tarafından hazırlanan son raporda, Türkiye’nin para ve döviz politikası çerçevesinde bir kırılma yaşanma olasılığının "gittikçe arttığı" vurgulandı.

"DAHA HIZLI DEĞER KAYBI VE FAİZ ARTIŞI ŞART"

Citi raporunda, enflasyonun beklentilerin ötesinde bir süre daha yüksek seyretme riskine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun daha uzun süre yüksek kalma riski göz önüne alındığında, daha hızlı bir değer kaybıyla birlikte güvenilirliği pekiştirmek için tamamlayıcı bir faiz artışına ihtiyaç duyabileceklerini düşünüyoruz."

Merkez Bankası şu anda TL'nin enflasyon oranından daha yavaş bir hızda değer kaybetmesine izin vererek, liranın reel olarak güçlü kalmasını sağlıyor. Ancak Citi'ye göre bu "frenleme" politikası, dış şoklar ve İran krizi nedeniyle sürdürülebilirliğini yitirebilir.

TURİZM VE İHRACATÇI İÇİN "BÜYÜK DEĞİŞİKLİK" BEKLENMİYOR

Banka ekonomistleri, ekonomi yönetiminin liranın mevcut değerinin turizm veya ihracat üzerinde "ciddi bir rekabet engeli" oluşturmadığına inandığını belirtti.

Bu nedenle, döviz politikasında radikal bir dönüş beklenmiyor. Ekonomist Chua, Orta Doğu’dan gelen nispeten sakinleşme haberlerinin de Merkez Bankası'nın daha ölçülü ve temkinli adımlar atmasını desteklediğini ifade etti.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜLSELTEBİLİR

Citi, bölgedeki çatışmaların süresi ve ekonomik etkileri netleştiğinde, Merkez Bankası’nın mayıs ayında yıllık enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesini bekliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

