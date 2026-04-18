Merkez Bankası acı gerçeği itiraf etti: İstanbul'da kal kalabilirsen

Açlık sınırının altına itilen asgari ücretli ve emeklinin özellikle büyükşehirlerde geldiği boyutu Merkez Bankası verileri ortaya koydu. 3 büyük şehir barınma giderlerinde zirveye yerleşirken İstanbul'un maliyeti Türkiye ortalamalarını defalarca katladı.

MERKEZ BANKASI ACI GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Merkez Bankası’nın 2026 yılı ilk çeyrek verileri, Türkiye’deki barınma krizinin ulaştığı noktayı rakamlarla ortaya koydu.

Rapora göre, Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir evin ortalama kira bedeli 24 bin liraya ulaştı. Büyükşehirlerdeki kira artışları ise ülke ortalamasını geride bıraktı. İstanbul, ortalama 40 bin liralık kira fiyatıyla ilk sırada yer alırken; megakenti 26 bin lira ile İzmir, 22 bin lira ile Ankara izledi.

İstanbul'daki kira bedellerinin 2023 yılına oranla yüzde 36 artış göstermesi, dar gelirli vatandaşların yaşam mücadelesini daha da zorlaştırdı.

İSTANBUL'DA KAL KALABİLİRSEN

Megakent genelindeki 40 bin liralık ortalama kira bedeli, merkezi ilçelerde çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. İstanbul Emlak Müşavirleri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yeşiltaş, Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş gibi ulaşım imkanları geniş merkezlerde ortalama kiraların 50-55 bin lira bandına ulaştığını belirtti.

Yeşiltaş, özellikle deprem yönetmeliğine uygun yeni binalarda bu rakamların yüzde 100 ile 200 oranında daha fazla artabildiğine dikkat çekti.

Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı

Barınma maliyeti sadece kiralarla sınırlı kalmadı; İstanbul’da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama satış fiyatı 8 milyon liraya çıkarak 4 milyon liralık Türkiye ortalamasını ikiye katladı. Artan maliyetler ve düşen alım gücü satış verilerine de yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 113 bin 367 seviyesinde gerçekleşti.