Merkez Bankası acı gerçeği itiraf etti: İstanbul'da kal kalabilirsen

Yayınlanma:
Merkez Bankası, açlık sınırının altında maaşlar, yüksek barınma giderleri, gıda enflasyonu, faizler tartışılırken acı gerçeği itiraf etti. Yılın ilk çeyreğine dair verileri yayımlayan Merkez'in tespitlerine göre, barınma giderleriyle 3 büyükşehirde düşük gelirle yaşamak neredeyse imkansız hale geldi. Türkiye ortalamalarını defalarca katlayan İstanbul'da "kal kalabilirsen" dedirtti.

Açlık sınırının altına itilen asgari ücretli ve emeklinin özellikle büyükşehirlerde geldiği boyutu Merkez Bankası verileri ortaya koydu. 3 büyük şehir barınma giderlerinde zirveye yerleşirken İstanbul'un maliyeti Türkiye ortalamalarını defalarca katladı.

MERKEZ BANKASI ACI GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Merkez Bankası’nın 2026 yılı ilk çeyrek verileri, Türkiye’deki barınma krizinin ulaştığı noktayı rakamlarla ortaya koydu.

Rapora göre, Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir evin ortalama kira bedeli 24 bin liraya ulaştı. Büyükşehirlerdeki kira artışları ise ülke ortalamasını geride bıraktı. İstanbul, ortalama 40 bin liralık kira fiyatıyla ilk sırada yer alırken; megakenti 26 bin lira ile İzmir, 22 bin lira ile Ankara izledi.

Kiracıya eziyet çektiren ev sahipleri şimdi yandı! İfşa eden uygulama yaptılarKiracıya eziyet çektiren ev sahipleri şimdi yandı! İfşa eden uygulama yaptılar

İstanbul'daki kira bedellerinin 2023 yılına oranla yüzde 36 artış göstermesi, dar gelirli vatandaşların yaşam mücadelesini daha da zorlaştırdı.

İSTANBUL'DA KAL KALABİLİRSEN

Megakent genelindeki 40 bin liralık ortalama kira bedeli, merkezi ilçelerde çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. İstanbul Emlak Müşavirleri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yeşiltaş, Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş gibi ulaşım imkanları geniş merkezlerde ortalama kiraların 50-55 bin lira bandına ulaştığını belirtti.

Yeşiltaş, özellikle deprem yönetmeliğine uygun yeni binalarda bu rakamların yüzde 100 ile 200 oranında daha fazla artabildiğine dikkat çekti.

Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttıKonut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı

Barınma maliyeti sadece kiralarla sınırlı kalmadı; İstanbul’da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama satış fiyatı 8 milyon liraya çıkarak 4 milyon liralık Türkiye ortalamasını ikiye katladı. Artan maliyetler ve düşen alım gücü satış verilerine de yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 113 bin 367 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Ekonomi
Mehmet Şimşek Amerika'da akaryakıt fiyatlarını nasıl dizginlediklerini anlattı
Mehmet Şimşek ABD'de ballandıra ballandıra anlattı: Akaryakıt fiyatlarını böyle dizginlemişler
S&P açıkladı: Türkiye'de pahalılık artacak
S&P açıkladı: Türkiye'de pahalılık artacak