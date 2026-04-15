Kiracıya eziyet çektiren ev sahipleri şimdi yandı! İfşa eden uygulama yaptılar

Türkiye’de bir sosyal medya kullanıcısının geliştirdiği, kiracıların oturdukları ev, mahalle ve ev sahipleri hakkında puan verebildiği uygulama sosyal medyada tartışma yarattı. Henüz deneme aşamasında olduğu belirtilen uygulama, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Sabah'ın haberine göre; uygulamayı geliştiren girişimci Nur Sultan Şeyhanlıoğlu, paylaşımında öğrenci evinde kaldığı dönemde ev sahibinin aynı zamanda üniversitede hoca olduğunu ve kira artışı konusunda kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Girişimci, bu deneyimin uygulamayı geliştirme fikrinde etkili olduğunu söyledi.

İlk yorumlar da dikkat çekti. Bir kullanıcı, ev sahibine bir yıldız, binaya dört yıldız, mahalleye ise iki yıldız verdi.

Kullanıcı, evde ciddi rutubet sorunu yaşadığını, emlakçının ise bu durumu önemsemediğini savundu. Sorunun zamanla büyüdüğünü belirten kiracı, ev sahibinin kalıcı çözüm üretmediğini ve çocukların da bu durumdan etkilendiğini ifade etti.

HUKUKİ BOYUTU NEDİR?

Uygulamanın gündem olmasının ardından, ev ve ev sahipleri hakkında internette yapılan yorumların hukuki sonuç doğurup doğurmayacağı da tartışılmaya başlandı.

Özellikle kişisel değerlendirmelerin kamuya açık biçimde paylaşılmasının sınırları, kullanıcılar arasında en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Sosyal medyada çok sayıda kişi, restoran, otel, mağaza ve şirketler için yıllardır yapılan puanlama sistemlerinin konut alanına da taşınabileceğini savundu.

Bazı kullanıcılar ise bu tür bir uygulamanın yanıltıcı, kötü niyetli ya da manipülatif paylaşımlara açık olabileceğine dikkat çekti.

Site aidatları için kritik hafta!

KİRACILAR İÇİN DE AYNISI YAPILIR MI?

Tartışmalarda yalnızca ev sahiplerinin değil, sorun çıkaran kiracıların da benzer biçimde değerlendirilmesi gerektiği görüşü öne çıktı. Kötü kullanılan evler, komşularla yaşanan sorunlar, gürültü ve huzursuzluk gibi başlıkların da böyle bir sistemde yer alabileceği dile getirildi.

Uygulamanın destekçileri, mahalle, bina, komşuluk ilişkileri ve ev sahibinin tutumu gibi başlıklarda önceden bilgi edinmenin hem kiracılar hem de ev sahipleri için yararlı olacağını savunuyor. Olumlu ve olumsuz yorumların zamanla konut tercihlerini ve hatta kiralık-satılık fiyatlarını da etkileyebileceği değerlendiriliyor.