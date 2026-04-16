Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı

Son dakika... TCMB'nin açıkladığı verilere göre konut fiyatları enflasyon karşısında reel olarak yüzde 3,4 gerilerken, yeni kiracıların sırtına binen yük reel olarak yüzde 2,7 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2026 dönemine ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini paylaştı. .

KONUT FİYATLARI ENFLASYONA YENİLDİ

Kalite etkisinden arındırılmış Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart ayında bir önceki yıla göre nominal olarak yüzde 26,4 artış gösterdi. Ancak tüketici fiyatları ile düzeltildiğinde, konut fiyatlarının reel olarak yüzde 3,4 oranında azaldığı görüldü. Türkiye genelinde endeks değeri 219,7 seviyesinde gerçekleşti.

Üç Büyük Şehirde Konut Fiyat Değişimi:

İstanbul: Yıllık yüzde 27,8 artış (Aylık yüzde 2,2)

Ankara: Yıllık yüzde 30,4 artış (Aylık yüzde 2,5)

İzmir: Yıllık yüzde 24,3 artış (Aylık yüzde 2,8)

YENİ KİRACILARA DARBE: REEL ARTIŞ DURMUYOR

Konut satış fiyatlarındaki reel düşüşe rağmen, kira piyasasında tablo tam tersi. Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), yıllık nominal yüzde 34,4 oranında fırladı. En çarpıcı olanı ise, kiraların enflasyonun üzerinde seyrederek reel olarak yüzde 2,7 oranında artması oldu.

Kiralarda Üç Büyük Şehir Alarm Veriyor:

İstanbul: Yeni kira artışı yüzde 39,4

Ankara: Yeni kira artışı yüzde 37,7

İzmir: Yeni kira artışı yüzde 35,0

BÖLGESEL UÇURUM: EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK ARTIŞLAR

Konut fiyat artışında zirve yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde ve Kayseri gibi illeri kapsayan bölge olurken; en düşük artış yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da görüldü. Kiralarda ise en sert yükseliş yüzde 40,5 ile Erzurum ve Erzincan bölgesinde yaşanırken, deprem bölgesi olan Hatay ve Kahramanmaraş çevresi yüzde 25,7 ile en düşük artışın görüldüğü yer oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

